Ein heftiges Sommergewitter bringt fünf Wanderer am Gran Sasso in Bedrängnis. Nachdem der Kontakt nach einem Notruf abbricht, startet die Bergrettung einen aufwendigen Sucheinsatz – doch vor Ort lehnt die Gruppe jede Hilfe ab.

Kurioser Einsatz in Italien Fünf Wanderer wählen Notruf – und lehnen bei ihrer Rettung Hilfe ab

Darum geht’s Fünf Wanderer wurden am Gran Sasso in Italien von einem heftigen Sommergewitter überrascht und setzten einen Notruf ab. Nach einem Verbindungsabbruch konnte ihre Lage nicht mehr eingeschätzt werden.

Die Bergrettung startete noch in derselben Nacht einen aufwendigen Sucheinsatz, da eine akute Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Retter stiegen bis auf rund 2600 Meter Höhe auf.

Nach stundenlanger Suche fanden die Einsatzkräfte die Wanderer unverletzt in ihren Zelten. Die Gruppe lehnte jede Hilfe ab und der Rettungseinsatz wurde bei Tagesanbruch beendet. Zusammenfassung erstellt mit

Mitten in einem heftigen Sommergewitter schlagen fünf Wanderer am Gran Sasso in den Abruzzen Alarm. Die Bergrettung rückt mit einem Grossaufgebot aus – doch nach stundenlangem Einsatz erleben die Retter eine Überraschung: Die Wanderer wollen plötzlich gar keine Hilfe mehr.

Die Bergrettungsaktion ereignete sich in der Nacht zu Montag auf 2600 Metern Höhe. Der italienische Berg- und Höhlenrettungsdienst (CNSAS) berichtet, dass fünf Wanderer von einem heftigen Sommergewitter überrascht wurden. Sie wählten den Notruf, um nach Verhaltenshinweisen zu fragen. Doch kurz später stuften sie die Lage als Notfall ein, berichtet «RTL».

Kurz nach dem Notruf brach die Verbindung jedoch ab. Die Wandergruppe hatte den Handyempfang verloren, weshalb die Einsatzkräfte weder ihren genauen Standort noch ihre Situation einschätzen konnten.

Überraschende Wende

Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die fünf Wanderer in akuter Lebensgefahr befanden, machte sich noch in derselben Nacht ein Team der Bergrettung zu Fuss auf den Weg.

Nach einem stundenlangen Aufstieg trafen die Bergretter die fünf Wanderer schliesslich im Gebiet Conca degli Invalidi an.

Die Gruppe hatte sich inzwischen in ihren Zelten eingerichtet und erklärte, sie benötige keine Hilfe mehr. Da alle unverletzt waren und darauf bestanden, die Nacht am Berg zu verbringen, beendeten die Einsatzkräfte den Rettungseinsatz bei Tagesanbruch.