In einem Lacoste-Store in Neuenburg entdeckt eine blue-News-Leserin unverpixelte Fotos mutmasslicher Ladendiebe. Der Fall wirft Fragen zum Datenschutz und Persönlichkeitsschutz auf.

Nur rund zwei Meter vom Verkaufsraum entfernt entdeckte die Zürcherin Monika R. unverpixelte Fotos mutmasslicher Ladendiebe in einem einsehbaren Abstellraum.

Darum geht’s In einem Lacoste-Store in Neuenburg entdeckte eine Kundin unverpixelte Fotos mutmasslicher Ladendiebe auf einer Pinnwand in einem vom Verkaufsraum einsehbaren Abstellraum. Der Fall wirft Fragen zum Datenschutz und Persönlichkeitsschutz auf.

Die Neuenburger Polizei erklärt, dass Geschäfte solche Bilder intern zur Diebstahlprävention nutzen dürfen. Der Zugang sollte jedoch auf Mitarbeitende beschränkt bleiben, die die Aufnahmen für ihre Arbeit benötigen.

Sind die Bilder auch für Kundinnen und Kunden sichtbar, kann dies datenschutzrechtliche Probleme verursachen. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Shoppingtrip im Lacoste-Store im Zentrum von Neuenburg überrascht blue-News-Leserreporterin Monika R. aus Zürich. Während ihre Familie einkauft, wartet sie mit ihrer Tochter auf einem Bänkli im Geschäft. Nur wenige Meter entfernt entdeckt sie in einem vom Verkaufsraum aus einsehbaren Abstellraum eine Pinnwand mit unverpixelten Fotos mutmasslicher Ladendiebe.

Monika R. (Name der Redaktion bekannt) ist baff. Sie hält die Fotos auf der Pinnwand mit einem Handyfoto fest – siehe Bild oben.

Darf ein Kleidergeschäft unverpixelte Bilder mutmasslicher Ladendiebe für Kunden und Kundinnen sichtbar aufhängen?

Videoüberwachung gehört heute in vielen Geschäften zum Alltag. Immer wieder helfen die Aufnahmen dabei, Diebstähle aufzuklären. Erst kürzlich berichtete blue News über einen Hofladen im Aargau, dessen Kameras einen Dieb überführten. Der Mann hatte Fleisch und Bargeld im Wert von rund 60 Franken gestohlen und musste wegen weiterer Delikte am Ende mehr als 20'000 Franken bezahlen.

Der Fall aus Neuenburg wirft Fragen auf. Nicht die Videoüberwachung selbst steht im Fokus, sondern der Umgang mit den Aufnahmen: Darf ein Geschäft Bilder mutmasslicher Ladendiebe für Mitarbeitende so aufhängen, dass sie auch Kundinnen und Kunden sehen können?

Auf Anfrage von blue News äussert sich die Neuenburger Polizei in Abstimmung mit dem Departement für Sicherheit, Digitalisierung und Kultur (DSDC) zum Fall Lacoste.

Ist es nach Ansicht der Neuenburger Polizei zulässig, dem Personal unverpixelte Bilder mutmasslicher Ladendiebe zu zeigen?

Grundsätzlich kann ein Geschäft Bilder aus seinem Videoüberwachungssystem zur Diebstahlprävention oder zur Identifizierung mutmasslicher Täter verwenden. Die Bearbeitung dieser Bilder muss jedoch die Grundsätze des Datenschutzrechts einhalten, insbesondere jene der Zweckbindung und der Verhältnismässigkeit.

In der Regel sollte der Zugang zu diesen Bildern auf die Mitarbeitenden beschränkt sein, die sie zur Ausübung ihrer Aufgaben benötigen, und dies nur für die unbedingt erforderliche Dauer.

Wie verhält es sich, wenn diese Bilder auch für die Kundschaft sichtbar sind?

Wenn Bilder, die für den internen Gebrauch bestimmt sind, auch für die Kundschaft sichtbar werden, selbst wenn dies zufällig geschieht, ist zu prüfen, ob die getroffenen organisatorischen Massnahmen ausreichend waren, um ihre Einsichtnahme durch unbefugte Personen zu verhindern.

Das Datenschutzrecht verlangt, dass der Zugang zu Personendaten auf jene Personen beschränkt ist, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgabe benötigen. Können Dritte diese Bilder einsehen, kann dies Fragen im Hinblick auf den Datenschutz und den Schutz der Persönlichkeit aufwerfen. Die Beurteilung hängt jedoch von den konkreten Umständen ab.

Sind der Neuenburger Polizei ähnliche Fälle bekannt oder sind entsprechende Beschwerden eingegangen?

Nach Kenntnis der Neuenburger Polizei sind keine Beschwerden im Zusammenhang mit Situationen dieser Art eingegangen.

Auf die Frage, welche Vorschriften in einem solchen Fall für den Datenschutz und den Persönlichkeitsschutz der auf den Fotos abgebildeten mutmasslichen Ladendiebe gelten, verweist die Neuenburger Polizei auf die Informationen des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) zur Videoüberwachung durch Private sowie auf das Datenschutzgesetz. Der EDÖB hält fest, dass Videoüberwachung zum Schutz von Personen oder Eigentum grundsätzlich zulässig ist. Dabei müssen jedoch die Grundsätze der Zweckbindung und der Verhältnismässigkeit eingehalten werden. Der Zugang zu den Aufnahmen ist auf jene Personen zu beschränken, die ihn für ihre Arbeit benötigen. Zudem dürfen Aufnahmen mutmasslicher Täter nicht veröffentlicht werden, um sie an den Pranger zu stellen. Aufnahmen, die eine Straftat betreffen, sollen stattdessen den Strafverfolgungsbehörden übergeben werden.

blue News hat Lacoste Schweiz um eine Stellungnahme gebeten. Bis zum Redaktionsschluss blieb eine Antwort aus.