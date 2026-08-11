Millionen-Drama in England: Ein Ladenbetreiber wirft einen Lottoschein weg, nachdem die Kasse diesen nicht registrierte. Doch die Spielerin knackte den Jackpot – und muss nun quälend lange warten.

Darum geht’s Ein Ladenbetreiber in England hat einen Lottoschein einer 46-jährigen Spielerin weggeworfen, nachdem die Kasse diesen nicht registrierte.

Wie sich herausstellte, knackte die Lottospielerin jedoch den Jackpot.

Nach einer Untersuchung der nationalen Lotterie soll die Frau den Gewinn erhalten, sollte bis zum 3. Dezember niemand sonst den Gewinn einfordern. Zusammenfassung erstellt mit

Sie spielte ihre üblichen Glückszahlen 8, 10, 26, 30, 35 and 42 – und dieses eine Mal gelang Kath Main der Volltreffer. Doch der Ladenbetreiber teilte mit, die Kasse registriere die Zahlen nicht und warf den Lottoschein in den Müll – ein Irrtum, wie sich herausstellte.

Denn wie sie kurz darauf herausfand, hätte die zweifache Mutter mit ihrer Zahlenkombination den Hauptgewinn in Höhe von 12 Millionen Pfund (rund 13 Millionen Franken) eingesackt. Einige Tage später erfuhr Main, dass der Jackpot in ihrer Gegend und mit ihren Zahlen geknackt, der Gewinn aber nicht eingefordert wurde.

Die nationale Lotterie Allwyn startete schliesslich eine 30-tägige Untersuchung zu dem Fall, wie die britische Tageszeitung «The Sun» berichtet. Demnach bekommt die Frau den Millionengewinn trotzdem, sollte bis zum 3. Dezember diesen Jahres niemand sonst die Summe beanspruchen.

«Fantastisch, wenn sie gewinnen würde»

«Die von uns durchgeführte Überprüfung soll sicherstellen, dass jeder Anspruch vom rechtmässigen Ticketinhaber stammt», sagte ein Allwyn-Sprecher zur «Sun». Wir können diesem Spieler dann nach eigenem Ermessen den Gewinn auszahlen, sobald die Anspruchsfrist 180 Tage nach der Ziehung abgelaufen ist.

Kath Main und ihrem Ehemann Marcus steht also noch eine fast viermonatige, quälende Wartezeit bevor. Ihr sei «die ganze Zeit schlecht», sagt die Sekretärin, die für einen Rugby-Club arbeitet. Einen Teil der Summe würde sie für eine Rugby-Tour der Lions durch Neuseeland ausgeben.

«Die Frau kam herein, um die Zahlen zu überprüfen, aber das Gerät gab keinen Piepton von sich, und auf dem Bildschirm wurde nichts angezeigt, also haben wir sie einfach weggeworfen», sagte der Ladenbetreiber und fügt hinzu: «Es wäre fantastisch, wenn sie gewinnen würde.»

Kehrichtabfuhr sucht nach Lottoschein

In einem ähnlichen Fall hatte eine Frau aus Italien kürzlich deutlich schneller Glück, blue News berichtete. Die Lottospielerin hatte ihren Lotto-Tipp nach einem Missverständnis in den Kehricht geworfen, nachdem die Kasse nach der Registrierung «nicht auszahlbar» angegeben hatte. Tatsächlich bedeutete dies lediglich, dass der Gewinn in Höhe von einer Million Euro zu hoch war, um direkt in der Annahmestelle ausgezahlt zu werden. Als der Irrtum auffiel, war der Schein schon weg.

Daraufhin rekonstruierte die Kehrichtabfuhr den Weg des Tickets aus der Annahmestelle. Mitarbeiter durchsuchten den Inhalt eines Fahrzeugs in einer Sortieranlage stundenlang. Der Schein wurde schliesslich unversehrt in einem aufgerissenen Kerichtsack gefunden.