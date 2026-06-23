Erste Züge der Deutschen Bahn sind nach dem bundesweiten Ausfall wieder losgefahren. Das bestätigten mehrere dpa-Reporter aus den Zügen.

Der deutsche Bahnverkehr war am späten Dienstagabend wegen einer Funkstörung eingestellt worden.

DB Regio Mitte und die S-Bahn Berlin teilten online mit, dass der Zugverkehr wieder aufgenommen werde. «Bis sich der Bahnverkehr wieder normalisiert hat, muss bis mind. 24.06.2026 – 6 Uhr mit hohen Folgeverspätungen und kurzfristigen Fahrtausfällen gerechnet werden», teilte DB Regio Mitte auf der Plattform X mit.

Die Deutsche Bahn hat die Ursache der Störung, die am späten Dienstagabend zu einem bundesweiten Stopp des Zugverkehrs geführt hat, zwischenzeitlich identifiziert. «Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten intensiv an einer Lösung», teilte ein Bahn-Sprecher der dpa mit. Genauere Informationen zur Ursache gab es zunächst nicht. Den Angaben des Sprechers zufolge war der digitale Bahnfunk GSM-R gestört.

Der Schweizer Zugverkehr ist derzeit nicht von der Störung betroffen, wie SBB-Sprecher Moritz Weisskopf auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die SBB stünden mit der Deutschen Bahn in Kontakt, um die Lage weiter zu beurteilen.

Auch S-Bahn in Berlin und Stuttgart und Privatbahnen betroffen

Betroffen waren in einigen Städten auch S-Bahnen, die von der Deutschen Bahn betrieben werden, ebenso Privatbahnen und auch der Güterverkehr, der vor allem abends und nachts unterwegs ist.

In Berlin war der Verkehr im gesamten S-Bahn-Netz eingestellt. Grund sei eine netzweite Störung im Kommunikationssystem, teilte die Berliner S-Bahn auf ihrer Webseite mit. Betroffen seien alle Linien.

In Stuttgart hiess es: «Derzeit werden alle S-Bahnen im gesamten S-Bahn-Netz an den Bahnsteigen zum Halten gebracht. Prüft in der Reiseauskunft eure Verbindung auf alternative Verkehrsmittel. Wir geben euch Bescheid, sobald wir neue Informationen haben und einschätzen können, wie lange die Störung dauert.»

In Hamburg hingegen war der Verkehr der Hochbahn nicht betroffen. Alle U-Bahn-Linien fahren, wie ein Sprecher der Hochbahn der dpa sagte.

Auch Privatbahnen waren betroffen. Das Unternehmen Metronom, das Nahverkehrszüge in Niedersachsen, Bremen und Hamburg betreibt, teilte mit, dass alle Züge auf allen Strecken betroffen seien.

Die Deutsche Bahn gibt wegen der bundesweiten Störung mit einem kompletten Stopp des Zugverkehrs Taxi- und Hotelgutscheine an die Reisenden aus. «Dort, wo es möglich ist, werden Aufenthaltszüge zur Verfügung gestellt», sagte ein Bahn-Sprecher der dpa. «Die DB entschuldigt sich bei den Reisenden für die Situation.»