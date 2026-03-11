Laut Kantonspolizei Bern konnte der Fahrer nur noch tot geborgen werden. Keystone

Bei einem Selbstunfall mit einem Lastwagen ist am Dienstagmittag in Hasle bei Burgdorf ein Mann ums Leben gekommen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Bei einem Selbstunfall mit einem Lastwagen ist am Dienstagmittag in Hasle bei Burgdorf ein Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer wurde noch am Unfallort tot geborgen. Das teilte die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung mit.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 10. März 2026, kurz nach 12.30 Uhr. Der Lastwagen war laut Polizei von Hasle bei Burgdorf her unterwegs, als er im Hasliberg-Wald auf Höhe Schlössli aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse abkam. Das Fahrzeug überschlug sich im steil abfallenden Gelände.

Fahrer war 31 Jahre alt

Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass Einsatzkräfte ihn nur noch tot bergen konnten. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 31-jährigen afghanischen Staatsbürger aus dem Kanton Nidwalden.

Neben der Kantonspolizei Bern standen mehrere Feuerwehren, ein Ambulanzteam sowie das Care-Team des Kantons Bern im Einsatz. Die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.