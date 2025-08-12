Keystone

Ein Mann aus St. Gallen wirft der Axa Versicherung vor, ihn um einen Teil seiner Ersparnisse gebracht zu haben. Er wollte für ein Eigenheim sparen, erhielt jedoch eine teure Lebensversicherung. Der Fall ist nun vor Gericht.

IT-Unternehmer Jérôme Spitzer wollte ein Vorsorgekonto, erhielt laut eigener Aussage von der Axa aber zusätzlich eine Lebensversicherung

Er bestreitet, dem zugestimmt zu haben, und vermutet, dass das Angebot nachträglich hinzugefügt wurde.

Spitzer hat den Fall vor Gericht gebracht, die Axa äussert sich wegen des laufenden Verfahrens nicht. Mehr anzeigen

Der IT-Unternehmer Jérôme Spitzer aus St. Gallen hatte jahrelang für den Traum vom Eigenheim gespart. Doch als er es sich ein Haus kaufte, fehlten ganze 25'000 Franken auf dem Konto. Das berichtet das «St. Galler Tagblatt».

Der Grund: Spitzer behauptet, dass die Axa Versicherung ihm zusätzlich zu seinem gewünschten Vorsorgekonto eine kostspielige Lebensversicherung verkauft habe. 37 Prozent eingezahlten Vermögens sind laut «St. Galler Tagblatt» in die Risikoabdeckung geflossen

Doch Spitzer sagt, er habe dem nie zugestimmt. Das Angebot sei erst nachträglich hinzugefügt worden. Dem «St. Galler Tagblatt» erläutert er, er hätte den Vertrag niemals unterschrieben, hätte er dieses Angebot vorab zugestellt bekommen. Auch in E-Mails, die Spitzer mit dem Axa-Mitarbeiter austauschte, sei an keiner Stelle von einer Kombination mit einer Lebensversicherung die Rede gewesen.

Der Vorfall hat nun rechtliche Konsequenzen: Spitzer hat den Fall vor Gericht gebracht. Aufgrund des laufenden Verfahrens hat die Axa Versicherung bisher keine Stellung zu den Vorwürfen genommen.