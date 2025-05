Cannabis aus dem Labor statt vom Dealer: In Zürich testen über 4000 Personen den legalen Verkauf in Apotheken und Shops. Wissenschaftlich begleitet und streng reguliert. (Symbolbild) Matt Masin/Zuma Press/dpa

Im Kanton Zürich läuft derzeit der grösste Schweizer Pilotversuch zur legalen Cannabisabgabe. Erste Ergebnisse zeigen: Der regulierte Verkauf könnte den Schwarzmarkt tatsächlich verdrängen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rund 4400 Personen nehmen am Pilotprojekt zur legalen Cannabisabgabe im Kanton Zürich teil.

Erste Resultate zeigen, dass viele Konsumierende mit dem Schwarzmarkt unzufrieden sind.

Legal erworbenes Cannabis kommt wegen seiner Qualität, seinem Preis und seiner Zugänglichkeit besser an.

Gleichzeitig warnen Forschende vor möglichen Nebenwirkungen wie höherem Konsum oder negativen Effekten auf Arbeit und Ausbildung. Mehr anzeigen

Trotz jahrzehntelangem Verbot ist Cannabis in der Schweiz längst Alltag. Laut Schätzungen werden hierzulande täglich bis zu 50'000 Joints geraucht, oft illegal.

Das will die Politik ändern: Noch diesen Sommer geht ein Gesetzesentwurf zur Cannabislegalisierung in die Vernehmlassung. Gleichzeitig läuft im Kanton Zürich ein wissenschaftlich begleiteter Pilotversuch, der untersuchen möchte, was passiert, wenn Gras nicht mehr heimlich gekauft wird, sondern ganz legal.

Die Pilotstudie ist die bislang grösste ihrer Art in der Schweiz. Geleitet wird sie vom Verein Swiss Cannabis Research gemeinsam mit der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF). Rund 4400 Personen aus dem Kanton Zürich nehmen teil. Sie sind zwischen 18 und 80 Jahre alt.

Maximal 10 Gramm THC pro Monat

Etwa ein Drittel von ihnen bildet die Kontrollgruppe und konsumiert weiterhin illegales Cannabis. Die übrigen kaufen ihre Produkte in Apotheken oder spezialisierten Shops, deren Standort in der Nähe des Wohnorts liegt.

Man müsse sich das eher wie eine Praxis vorstellen als wie einen typischen Laden, erklärt Paul-Lukas Good, Präsident von Swiss Cannabis Research gegenüber SRF. Die Shops folgen klaren Regeln: maximal 10 Gramm THC pro Monat, überprüfte Herkunft und standardisierte Qualität.

Die bisherigen Erkenntnisse machen Hoffnung. «Ein beträchtlicher Anteil der Teilnehmenden gibt an, dass sie mit dem Schwarzmarkt unzufrieden sind», sagt Andreas Beerli von der ETH-KOF gegenüber SRF.

Gründe seien mangelnde Qualität, schwankende Preise oder unzuverlässige Verfügbarkeit. Das Ziel der Legalisierung – eine Verdrängung des Schwarzmarkts – scheine erreichbar.

Legalisieren – aber mit Augenmass

Doch die Forschenden warnen vor zu viel Euphorie. Cannabis bleibe eine Droge. Gerade bei Jugendlichen oder Personen in der Ausbildung sei ein höherer Konsum ein realistisches Risiko. Mögliche Folgen auf die Leistungsfähigkeit oder die psychische Gesundheit müssten genau beobachtet werden.

Tatsächlich ist der Cannabiskonsum in der Schweiz weit verbreitet, besonders unter jungen Erwachsenen. Laut Sucht Schweiz haben rund 37 Prozent der 15- bis 24-Jährigen schon einmal gekifft.

Die Cannabis-Studie zeigt, dass viele Kifferinnen und Kiffer auch schwächere Produkte schätzen würden. Diese sind auf dem Schwarzmarkt aber kaum erhältlich. (Symbolbild) sda

Auch wenn die gesundheitlichen Risiken moderat sind, gilt Cannabis als nicht ungefährlich, insbesondere bei regelmässigem Gebrauch in jungen Jahren.

Ein Schweizer Sonderweg

Die Zürcher Studie soll helfen, die Auswirkungen einer regulierten Abgabe besser zu verstehen. Noch ist es zu früh für endgültige Schlüsse. Die Forschenden wollen unter anderem untersuchen, wie sich der Zugang auf Schul- und Arbeitsverhalten, die Kriminalität sowie auf die Wahrnehmung von Drogen allgemein auswirkt.

Die Schweiz ist mit ihrem Modell international gesehen ein Sonderfall. Während in Ländern wie Kanada oder Uruguay Cannabis bereits flächendeckend legal verkauft wird, geht die Schweiz einen wissenschaftlich begleiteten Zwischenschritt – mit politischem Rückenwind.

Eine Mehrheit der nationalrätlichen Gesundheitskommission unterstützt eine regulierte Legalisierung. Der Zürcher Pilotversuch wird mindestens bis 2026 dauern. Für eine endgültige Beurteilung sei es noch zu früh, betont ETH-Ökonom Beerli.