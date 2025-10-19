  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er wurde nur 48 Jahre Limp-Bizkit-Bassist Sam Rivers ist tot

dpa

19.10.2025 - 20:06

Sam Rivers, Bassist und Mitgründer von Limp Bizkit, starb im Alter von 48 Jahren.
Sam Rivers, Bassist und Mitgründer von Limp Bizkit, starb im Alter von 48 Jahren.
Archivbild: Keystone

«Legende unter Legenden»: Die US-Band Limp Bizkit trauert um ihren Bassisten. Sam Rivers starb im Alter von 48 Jahren.

DPA

19.10.2025, 20:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sam Rivers, Bassist und Gründungsmitglied der Nu-Metal-Band Limp Bizkit, ist tot.
  • Seine Band-Kollegen nahmen in einem emotionalen Post auf Instagram Abschied von Rivers.
  • Auf Instagram würdigte die Band Rivers als «Legende unter Legenden» und einmaligen Menschen.
Mehr anzeigen

Der Bassist und Mitgründer der amerikanischen Band Limp Bizkit, Sam Rivers, ist tot. Seine Band-Kollegen nahmen in einem emotionalen Post auf Instagram Abschied von Rivers. «Heute haben wir unseren Bruder verloren. Unseren Bandkollegen. Unseren Herzschlag», hiess es darin. Woran der Musiker starb, war zunächst nicht bekannt. Er war 48 Jahre alt. 

Die Nu-Metal-Band Limp Bizkit um Frontmann Fred Durst erlangte in den 2000er Jahren auch hierzulande grosse Berühmtheit. Mit Ohrwürmern wie «Rollin'» und «Behind Blue Eyes» landeten die US-Musiker grosse Hits. Im März dieses Jahres spielte die Band einige Konzerte auch in Deutschland. 

Auf Instagram würdigte die Band Rivers als «Legende unter Legenden» und einmaligen Menschen. «Und sein Geist wird für immer in jedem Groove, auf jeder Bühne, in jeder Erinnerung weiterleben.» Frontmann Fred Durst erinnerte sich später in einem Instagram-Video an gemeinsame Erlebnisse mit Rivers und bedankte sich für die Unterstützung im Netz.

Meistgelesen

YB-Fans stellen Spieler nach St.Gallen-Pleite zur Rede
Gesundheitskosten steigen – junge Schweizer suchen Zuflucht bei KI
Trump liebt die Tunnel-Idee – das Netz spottet darüber
Russischer Angriff auf Kohlegrube in der Ukraine – fast 200 Bergleute unter Tage eingeschlossen
Scharfe Kritik an Andrea Bergs Auftritt bei Silbereisen-Show