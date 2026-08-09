In vier Wochen wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Um eine AfD-Regierung zu verhindern, müssten CDU und Linke wohl zusammenarbeiten. Die einen sagen nicht Nein.

Linken-Chef Luigi Pantisano schliesst eine Unterstützung seiner Partei für einen CDU-Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt nicht aus. «Wir haben in den letzten Jahren als Linke gezeigt, dass wir Verantwortung für dieses Land übernehmen», sagte Pantisano im Sommerinterview der ZDF-Sendung «Berlin direkt». Das gelte vor allem, wenn es darum gehe, eine AfD-Regierung zu verhindern.

Sachsen-Anhalt wählt am 6. September den Landtag neu. Umfragen zufolge könnte der CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze, der derzeit amtierende Ministerpräsident, nur mit den Stimmen der Linkspartei wiedergewählt werden. Die CDU schliesst eine Zusammenarbeit mit der Linken bisher genauso aus wie mit der AfD. Die Frage sei nun, ob Schulze nach der Wahl auch bereit sei, Verantwortung zu übernehmen, sagte Pantisano.

In aktuellen Umfragen liegt die AfD in Sachsen-Anhalt mit deutlichem Vorsprung vor der CDU. Die Linke kommt auf Platz drei.