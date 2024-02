Ein Löwe in einem Wildreservat reisst sein Maul auf. Symbolbild: Mohamed Messara/EPA/dpa

Löwenfütterung mit tragischem Ausgang: Der Leiter eines westafrikanischen Universitätszoos ist einem seiner Schützlinge zum Opfer gefallen.

Das Tier fiel den Mann während einer Fütterung an.

Der aggressive Löwe wurde eingeschläfert. Mehr anzeigen

Ein Löwe in Nigeria hat einen Zoowärter getötet. Das männliche Tier fiel den Mann am Montag während der Fütterung aus unklarem Grund im Gehege an und verletzte ihn tödlich, wie die Obafemi Awolowo Universität in Ile-Ife im Südwesten Nigerias mitteilte. Der Veterinärtechniker habe den Zoo an der Universität seit einem Jahrzehnt geleitet und habe den Löwen seit dessen Geburt vor neun Jahren gepflegt.

«Die anderen Mitarbeiter, die sich am Ort des Geschehens befanden, taten alles in ihrer Macht Stehende, um ihren Chef zu retten, aber die Wildkatze hatte bereits schwere Verletzungen verursacht», teilte ein Universitätssprecher weiter mit. «Der aggressive Löwe wurde eingeschläfert.» Die Universität ordnete eine Untersuchung des Vorfalls an.

In der nahe gelegenen Stadt Ibadan hatte ein Löwe 1991 einen Mann getötet, nachdem dieser in den Löwenkäfig des zoologischen Gartens der dortigen Universität gesprungen war. Der Mann hatte versucht, die biblische Geschichte von Daniel nachzustellen, der in eine Löwenhöhle geworfen wurde und überlebte.

dpa