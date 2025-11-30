  1. Privatkunden
Vor den Augen der Besucher Löwin tötet Eindringling in brasilianischem Zoo

dpa

30.11.2025 - 23:14

Der Eindringling kletterte rund sechs Meter über eine Mauer und an einen Baum in das Gehege hinunter. 
Symbolbild: dpa

Videos zeigen, wie ein Mann in das Gehege einer Löwin eindringt. Er wird von dem Tier tödlich verletzt. Die Stadtverwaltung von João Pessoa reagiert mit der Schliessung des Parks.

DPA

30.11.2025, 23:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Brasilien hat eine Löwin einen Mann getötet, der unerlaubt in ihr Gehege im Zoo eingedrungen war.
  • Videos zeigen, wie der Mann in den Bereich der Löwin eindringt.
  • Die Stadtverwaltung von João Pessoa reagiert mit der vorläufigen Schliessung des Parks.
Mehr anzeigen

In Brasilien hat eine Löwin einen Mann getötet, der unerlaubt in ihr Gehege im Zoo eingedrungen war. Der Vorfall ereignete sich in der touristischen Küstenstadt João Pessoa im Nordosten des südamerikanischen Landes, wie die örtliche Stadtverwaltung mitteilte. Der Tierpark werde bis zum Abschluss der Untersuchungen geschlossen bleiben.

Der Mann wird von dem Tier tödlich verletzt.
Bild: X/Biologia Braba

«Dies ist ein äusserst trauriges Ereignis für uns alle, und wir bekunden unsere Solidarität und unser Mitgefühl gegenüber der Familie», hiess es aus dem Rathaus. Der Mann sei bisher nicht identifiziert worden.

Löwin packt sich den Eindringling

Videos, die in den sozialen Medien kursierten, zeigen, wie der Mann über ein Gitter oben auf einer Mauer läuft und dann an einem Baum in das Gehege der Löwin im Zoo «Arruda Câmara» hinunterrutscht. Das Tier ruht zunächst an einem Wasserbecken neben einem Schauglas, das den Besuchern Einblick gewährt. Die Mauer war Medienberichten zufolge rund sechs Meter hoch.

Als die Löwin merkt, dass sich der Mann im Baum befindet, läuft sie dorthin. Der Eindringling stoppt vorübergehend seinen Abstieg, dann rutscht er bewusst weiter hinunter. Ein Video zeigt, wie die Löwin ihn hinunterzieht, wie sich im Gebüsch etwas bewegt und wie der Mann noch kurz läuft.

Die Zürcher Raubkatzen nehmen ihren Catwalk in Beschlag

Die Zürcher Raubkatzen nehmen ihren Catwalk in Beschlag

Der Zürcher Zoo hat seine neue Raubkatzen-Anlage präsentiert: Sie heisst «Panthera» und soll die Haltung der Katzen deutlich verbessern. Zu «Panthera» gehört auch ein 17 Meter langer Catwalk, der über die Köpfe der Besuchenden führt.

27.03.2025

