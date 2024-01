Mega-Bahnstreik hat begonnen – diese Folgen hat er für dich

Deutsche Bahn legt im Tarifkonflikt mit der GDL neues Angebot vor

Berlin, 19.01.24: Die Deutsche Bahn hat im Tarifstreit mit der Lokführergewerkschaft GDL ein neues Angebot vorgelegt. Der Konzern bietet der Gewerkschaft darin unter anderem ein weiteres Wahlmodell zur Arbeitszeit an. O-TON Martin Seiler , DB-Personalvorstand «Das beinhaltet zum einen eine Lohnerhöhung von insgesamt bis zu 13%, also nochmal 2% mehr als das, was wir bereits angeboten haben und es beinhaltet die Möglichkeit für Lokführerinnen und Lokführer zum 1. Januar 2026. Die Arbeitszeit um eine Stunde auf 37 Stunden abzusenken, bei gleichem Behalt. Alternativ können die Lokführerinnen und Lokführer die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, aber auch eine Gehaltssteigerung von 2,7% wählen.» Demnach können Beschäftige ab dem 1. Januar 2026 eine Stunde weniger arbeiten und das bei vollem Lohn. Das Wahlmodell richtet sich an Lokführer und das Zugpersonal. Die Bahn und die GDL stecken seit Anfang November in einem Tarifkonflikt. Die GDL erklärte die Gespräche bereits nach der zweiten Verhandlungsrunde für gescheitert und rief zu zwei Warnstreiks auf. Nach einer Urabstimmung unter den Mitgliedern über unbefristete Streiks wurde zuletzt drei Tage am Stück die Arbeit niedergelegt. Weitere Streiks drohen.

22.01.2024