Als Influencerin Edda Pilz ins Flugzeug steigen wollte, wurde sie wegen ihres Outfits gestoppt. Eine Mitarbeiterin hielt ihre Kleidung für zu freizügig. Welche Regeln gelten bei Airlines wie Edelweiss, Chair, Helvetic und Swiss?

Die Influencerin wurde aufgrund ihrer Kleidung zunächst nicht ins Flugzeug gelassen. Sie äusserte sich zum Vorfall auf Instagram.

Was gilt bei Schweizer Airlines? Lufthansa lässt Influencerin wegen freizügigem Outfit nicht einsteigen

Darum geht's Influencerin Edda Pilz durfte ihren Flug nach Mallorca erst antreten, nachdem sie eine zusätzliche Jacke angezogen hatte.

Laut einer Mitarbeiterin am Schalter sei ihr Outfit zu freizügig gewesen.

Lufthansa prüft den Vorfall.

blue News hat bei Schweizer Fluggesellschaften nach ihren Kleidervorschriften nachgefragt.

Die deutsche Influencerin Edda Pilz wollte entspannt ihren Flug nach Mallorca antreten, doch am Gate wurde sie bei der Ticketkontrolle gestoppt, wie sie in einem Instagram-Video sagt.

Der Grund: Eine Mitarbeiterin am Schalter von Lufthansa soll ihr mitgeteilt haben, ihr Outfit sei zu freizügig. Wenn sie auf den Flug wolle, müsse sie sich was anderes anziehen. Die 25-Jährige trug eine kurze Sporthose und einen Sport-BH – bei Temperaturen um die 30 Grad für sie nichts Ungewöhnliches.

Daraufhin zog sie sich eine graue Sportjacke an, doch das hatte anscheinend nicht gereicht. Sie sei aufgefordert worden, die Jacke zu schliessen, erzählt die Influencerin weiter.

Besonders irritiert zeigte sich die Influencerin über eine weitere Aussage der Mitarbeiterin: «Dann meinte sie auch noch, wegen mir würde sich der ganze Flug verspäten.»

Lufthansa hat sich bereits gegenüber mehreren Medien zum Vorfall geäussert. Demnach würden Hinweise auf mögliche Probleme im Umgang mit Passagieren sehr ernst genommen. Entsprechende Vorfälle würden intern geprüft werden.

Grundsätzlich gelte bei Lufthansa folgende Regel: «Lufthansa erwartet von allen Fluggästen eine Kleidung, die dem Charakter einer öffentlichen Reise entspricht und das Wohlbefinden der aus unterschiedlichsten Ländern stammenden Mitreisenden nicht beeinträchtigt.»

Diese Vorgabe sei Teil der Beförderungsbedingungen. Entscheidungen würden von den Mitarbeitenden jeweils «mit Augenmass und im Rahmen ihres Ermessens» getroffen.

Doch wie handhaben eigentlich andere Fluggesellschaften die Kleiderfrage an Bord? blue News hat bei vier Fluggesellschaften nachgefragt:

Edelweiss

«Edelweiss verfügt über keinen spezifischen Dresscode für Passagiere», heisst es auf Anfrage von blue News bei der Fluggesellschaft.

«Grundsätzlich erwarten wir jedoch, dass die Kleidung dem Charakter einer öffentlichen Reise entspricht und gegenüber Mitreisenden sowie Mitarbeitenden respektvoll und angemessen ist», heisst es weiter. Dies gelte auch unabhängig von der gebuchten Reiseklasse.

Es gebe auch keine Liste mit ausdrücklich verbotenen Kleidungsstücken. «Ob eine Bekleidung angemessen ist, wird stets im Einzelfall beurteilt», heisst es weiter. Mitarbeitende würden die Situation berücksichtigen und mit Augenmass handeln.

Der Fluggesellschaft sind keine Fälle bekannt, in denen Passagiere aufgrund ihrer Kleidung nicht befördert worden wären oder sich umziehen mussten.

Chair

Ähnlich wie bei Edelweiss verhält es sich auch bei Chair Airlines. «Chair Airlines hat keine spezifischen Kleiderregeln, die einzelne Kleidungsstücke pauschal untersagen», teilt die Airline auf Anfrage von blue News mit.

Grundsätzlich erwarte man von den Fluggästen «eine zeitgemässe und angemessene Kleidung, die dem gemeinsamen Reisen an Bord Rechnung trägt», heisst es weiter. Angesichts der aktuell hohen Temperaturen habe man Verständnis dafür, dass Passagiere leichtere und sommerliche Kleidung tragen.

Ein generelles Verbot bestimmter Kleidungsstücke oder -stile gebe es nicht. Entscheidend sei stets die konkrete Situation an Bord, zudem müssten sich alle Passagiere wohlfühlen. «Sollte es in einem Einzelfall zu einer Situation kommen, in der sich andere Passagiere unwohl fühlen oder Klärungsbedarf besteht, vertrauen wir auf die Einschätzung unserer Crew vor Ort», so die Airline.

Auch bei möglichen Konsequenzen zeigt sich Chair zurückhaltend: «Eine Nichtbeförderung allein aufgrund der Kleidung war bei Chair Airlines kein Standardvorgehen, sondern höchstens in einem sehr spezifischen Einzelfall zu prüfen.» Im Vordergrund stehe stets «eine angemessene, verhältnismässige Lösung im direkten Austausch mit dem betroffenen Gast.»

Swiss

Auch bei der Swiss gibt es keine expliziten Kleidervorschriften für Fluggäste. Passagiere sollen sich an Bord wohlfühlen. «Wir vertrauen bei Kleidung und Manieren auf das Gespür unserer Gäste und machen damit durchwegs positive Erfahrungen», heisst es auf Anfrage von blue News.

Dass eine Person nicht befördert wird, kommt laut Swiss «sehr selten» vor. Unterschiede zwischen Economy, Business und First Class bestehen dabei ebenfalls nicht.

Grundsätzlich sind alle Kleidungsstücke und -stile erlaubt. «In sehr seltenen Ausnahmefällen – etwa bei anstössiger oder unhygienischer Kleidung – würde unsere Kabinenbesatzung das Gespräch suchen, um den Komfort und das Wohlbefinden aller an Bord zu gewährleisten», so die Swiss weiter.

«In einem solchen Fall würden wir die betreffende Person höflich bitten, sich etwas überzuziehen; das kann auch eine Decke sein. Eine Statistik führen wir hierzu allerdings nicht», heisst es weiter.

Helvetic Airways

Wie die anderen Airlines hat auch Helvetic Airways keine formellen Kleidervorschriften für Passagiere. «Es werden grundsätzlich keine Fluggäste aufgrund ihrer Kleidung von der Beförderung ausgeschlossen», teilt die Airline auf Anfrage von blue News mit.

Stattdessen setze man auf Eigenverantwortung: «Wir vertrauen auf das gesunde Urteilsvermögen unserer Passagiere, sich für einen Flug angemessen zu kleiden, gerade auch im Hinblick auf die Gepflogenheiten im Zielland», so die Fluggesellschaft.