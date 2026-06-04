Mit Wasserpark und Fussballstadion: So sieht die schwimmende Stadt für 80'000 Menschen aus Das Projekt «Freedom Ship» stammt aus den 1990ern und scheiterte kläglich. Jetzt will eine amerikanische Firma die Vision der schwimmenden Stadt wiederbeleben und sorgt mit spektakulären Bildern für Aufsehen. 03.06.2026

Das Projekt «Freedom Ship» stammt aus den 1990ern und scheiterte kläglich. Jetzt will eine amerikanische Firma die Vision der schwimmenden Stadt wiederbeleben und sorgt mit spektakulären Bildern für Aufsehen.

Eine Stadt auf dem Meer, grösser als jedes Kreuzfahrtschiff der Welt: Das «Freedom Ship» soll Platz für 80'000 Menschen bieten und ständig um den Globus reisen. Rund 16 Millarden US-Dollar soll die Umsetzung des Luxusprojekts kosten.

An Bord soll alles zu finden sein, was eine moderne Stadt so braucht. Seit den 1990er-Jahren träumen Planer von einer Megastadt auf dem Meer. Kürzlich veröffentlichte Freedom Cruise Line International Bilder, wie die neue Vision der schwimmenden Stadt aussehen könnte.

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