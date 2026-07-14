Frankreich feiert heute Nationalfeiertag – und Emmanuel Macron gleich mit. Der Präsident hat ein neues Museum eröffnet, in dem Besucher Kerzen wie aus seiner Wohnung und sogar seine Kult-Pilotenbrille kaufen können.

Präsident macht auf Ikea Macrons Palastmöbel werden verkauft – sogar seine Kultbrille ist dabei

Darum geht’s Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat gegenüber dem Élysée-Palast ein Besucherzentrum eröffnet, das Einblicke in den Präsidentenpalast bietet und ihn der Bevölkerung näherbringen soll.

Besucher können per VR-Erlebnis in Macrons Arbeitsalltag eintauchen und im Shop Souvenirs wie Kerzen, Tassen oder Seifen mit Élysée-Bezug kaufen.

Zu den auffälligsten Artikeln gehört Macrons Pilotenbrille für 659 Euro. Wie lange die Souvenirs erhältlich bleiben, ist unklar, da seine Amtszeit im Mai 2027 endet. Zusammenfassung erstellt mit

Heute blickt ganz Frankreich nach Paris: Am Nationalfeiertag steht Präsident Emmanuel Macron bei der grossen Militärparade im Mittelpunkt. Doch wer den Élysée-Palast besucht, kann neuerdings sogar ein Stück Macron mit nach Hause nehmen.

Denn gegenüber dem Élysée-Palast hat Macron ein neues Besucherzentrum eröffnet. Die «Maison Élysée» befindet sich in einem ehemaligen Brautmodengeschäft, das für rund 3,5 Millionen Euro umgebaut wurde, wie mehrere Medien, darunter der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel), berichten.

Im Juli 2024 eröffnete dort die 600 Quadratmeter grosse «Maison Élysée». Das Besucherzentrum gewährt einen Blick hinter die Kulissen des Élysée-Palasts. Im «Salon du Thé» gibt es Kaffee und Gebäck, im Shop warten Souvenirs für Frankreich- und Macron-Fans. Die Botschaft dahinter: Der Präsidentenpalast soll als «Haus aller Französinnen und Franzosen» greifbarer werden.

Mit einer VR-Brille tauchst du direkt in Macrons Welt ein. Plötzlich sitzt der Präsident in seinem Arbeitszimmer auf dem Sofa, blickt dich an und erklärt, was sein Amt ausmacht. Anschliessend steigst du – zumindest virtuell – mit ihm ins Auto und fährst zu den Feierlichkeiten auf den Champs-Élysées.

Macron-Style für 659 Euro

Das Besucherzentrum lebt aber nicht nur von der Ausstellung. Im Shop warten zahlreiche Souvenirs mit Élysée-Bezug. Für 33 Euro gibt es Duftkerzen mit dem Wappen der «Présidence de la République», erhältlich in den Duftrichtungen Jasmin, Orange oder Feige. Ein Seifenstück mit der Aufschrift «République Française» kostet 22.60 Euro. Zu den Verkaufsschlagern gehört ausserdem eine Tasse mit dem Konterfei von Emmanuel Macron – für 25 Euro.

Auch begehrt – trotz des stolzen Preises – Macrons Kultbrille, die am diesjährigen WEF für Schlagzeilen gesorgt hat. Die Fliegerbrille Modell Pacific S01-Elysée von Henry Jullien kostet 659 Euro.

Wie lange die Macron-Souvenirs im Laden noch verkauft werden, ist nicht bekannt. Seine Amtszeit endet im Mai 2027.