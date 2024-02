Männergruppe vergewaltigt 13-Jährige in Italien

Der Park Villa Bellini in der sizilianischen Stadt Catania. Screenshot Google Street View

Mehrere junge Männer sollen in der italienischen Stadt Catania ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt haben – vor den Augen ihres Freundes. Die italienische Polizei kann die Tatverdächtigen verhaften.

Im Zentrum der sizilianischen Stadt Catania soll es am 30. Januar zu einer schlimmen Vergewaltigung gekommen sein. Ein 13-jähriges Mädchen wird, so berichten es italienische Medien, von mehreren jungen Männern in einer öffentlichen Toilette angegriffen.

Demnach wurden das Mädchen und ihr 17-jähriger Freund von der Gruppe in einem Park umzingelt. «Wir haben versucht, wegzulaufen, aber sie hielten uns fest», hielt das Mädchen laut der Zeitung La Repubblica später gegenüber der Polizei fest.

Die siebenköpfige Gruppe habe die Beiden schliesslich in ein nahe gelegenes WC gedrängt. Dort sollen zwei Jugendliche das Mädchen vergewaltigt haben, die anderen jungen Männer hielten ihren Freund fest. Erst nach einer halben Stunde konnte sich das Paar befreien. Es flüchtete und alarmierte die Polizei.

Mehrere Minderjährige in Gruppe

Die Beamten konnten die Männergruppe kurz nach der Tat verhaften. Einer der Verdächtigen hinterliess seine DNA auf der Kleidung des Mädchens. Weitere Tatverdächtige wurden bei einer Gegenüberstellung identifiziert, berichtet La Repubblica. Einer der Männer habe die Tat bereits gestanden.

Laut den Medienberichten handle es sich bei der Gruppe um illegal eingereiste Ägypter. Gegen die tatverdächtigen Männer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unter ihnen befinden sich auch mehrere Minderjährige.

Das Mädchen wird in einem Spital medizinisch betreut.