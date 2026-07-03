Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani hält im Rathaus von New York eine Rede anlässlich des 250. Jahrestags der Gründung der Vereinigten Staaten. Foto: Anna Connors/Pool The New York Times/AP/dpa

«Wenn man sie fragt, wird Amerika weniger, je mehr Menschen es willkommen heisst», sagte Mamdani, der sich dabei auf «die Mächtigen» bezog und Trump nicht namentlich erwähnte. «Sie werden dir sagen, dass Amerika nur denjenigen gehört, die den richtigen Akzent haben oder die richtige Hautfarbe. Sie bestehen darauf, dass der Rest von uns dankbar sein sollte, die Erlaubnis zum Besuchen zu haben.»

Mamdani – der Trump schon oft scharf kritisiert, sich aber auch mehrfach mit ihm getroffen hat – sass bei der Rede an einem Schreibtisch, den der erste US-Präsident George Washington (1732-1799) einst genutzt hatte. Umringt war er von eingebürgerten Einwanderern, die US-Flaggen hielten. Auch Mamdani selbst ist nicht in den USA geboren worden, sondern in Uganda, und bekam erst später im Leben die US-Staatsbürgerschaft.

250. Geburtstag der USA wird auch in New York gross gefeiert

Die Vereinigten Staaten von Amerika feiern an diesem Samstag die 250-jährige Geschichte ihres Landes. An dem ohnehin traditionsreichen Festtag werden dieses Jahr besonders grosse Feierlichkeiten erwartet – auch US-Präsident Trump hat Ansprachen angekündigt.

In New York soll es unter anderem ein grosses Feuerwerk geben. Zudem soll der berühmte Ball auf einem Hochhaus am Times Square zum ersten Mal in seiner Geschichte an einem anderen Tag als Silvester herabgelassen werden. An der Freiheitsstatue gab es eine Lichtshow, und im Hafen der Metropole ist eine Schiffsparade geplant, an der auch das deutsche Segelschulschiff Gorch Fock soll dabei sein.

Der 4. Juli wird in den USA als Unabhängigkeitstag gross gefeiert. An diesem Tag im Jahr 1776 hatten Abgesandte der 13 Kolonien in Nordamerika die Unabhängigkeitserklärung verabschiedet, mit der sie sich als Vereinigte Staaten von Amerika von Grossbritannien lösten. Die Unabhängigkeitserklärung gilt somit als Geburtsstunde der USA.