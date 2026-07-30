Fast 20 Jahre lang glaubten Touristen, bei Vicenza ein antikes römisches Amphitheater zu besichtigen. Tatsächlich war die Anlage eine moderne Fälschung, für deren Besichtigung Besucher bis zu 40 Euro bezahlten. Jetzt wurde ihr Erbauer verurteilt.

Ein Italiener liess in der Provinz Vicenza ein vermeintlich antikes Römer-Amphitheater errichten und verlangte für Führungen bis zu 40 Euro Eintritt. Nun wurde er wegen Kunstfälschung und illegaler Bautätigkeit zu einer Haftstrafe verurteilt.

Darum geht’s Ein Italiener täuschte fast 20 Jahre lang ein antikes Römer-Amphitheater bei Vicenza vor und verlangte für Führungen bis zu 40 Euro Eintritt.

Die vermeintliche Ruine bestand aus modernen Materialien wie Beton, Fiberglas und teilweise sogar Pappmaché. Die dazugehörige Geschichte über Julius Cäsar und Kleopatra war frei erfunden.

Der Erbauer wurde wegen Kunstfälschung und illegaler Bautätigkeit zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Zudem fordert die Gemeinde 560'000 Euro Schadenersatz. Zusammenfassung erstellt mit

Jahrelang wurde Touristen in Arcugnano bei Vicenza ein angeblich antikes römisches Amphitheater präsentiert. Nun ist klar: Die Anlage war eine moderne Fälschung – teilweise sogar aus Pappmaché gefertigt. Der Besitzer des falschen Amphitheaters, Franco Malosso von Rosenfranz, wurde wegen illegaler Bautätigkeit und Kunstfälschung verurteilt.

Fast zwanzig Jahre lang galt das Bauwerk als spektakuläre archäologische Entdeckung – ein verborgenes römisches Amphitheater in den Hügeln der Provinz Vicenza. Die dazu erzählte Geschichte verband Julius Cäsar, Kleopatra und sogar Julia Capulet aus Shakespeares «Romeo und Julia». Tatsächlich handelte es sich jedoch um eine moderne Konstruktion aus künstlichen Materialien, die mithilfe einer frei erfundenen Geschichte zur Touristenattraktion gemacht wurde.

Bei dem Bauwerk handelt es sich um das sogenannte Berico Maritime Amphitheatre in Arcugnano bei Vicenza. Sein Erbauer, der 69-jährige Franco Malosso von Rosenfranz, wurde zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sprach ihn der illegalen Bautätigkeit und der Kunstfälschung schuldig, diverse italienische Medien berichten darüber.

Den Ermittlungen zufolge hatte Malosso die Anlage jahrelang als sensationelle archäologische Entdeckung vermarktet. Er behauptete, es handle sich um eines der ältesten und grössten Amphitheater der Welt. Für Führungen verlangte er von Besuchern bis zu 40 Euro pro Person.

Fantasiegeschichte mit Cäsar und Kleopatra

Um das vermeintliche Amphitheater spann Malosso eine abenteuerliche Geschichte. Er behauptete, die Anlage sei im Jahr 393 n. Chr. erbaut worden und Julius Cäsar habe sie nach seiner Rückkehr aus Ägypten gemeinsam mit Kleopatra besucht. Historisch ist das unmöglich: Cäsar starb bereits 44 v. Chr. – rund 400 Jahre vor dem angeblichen Bau der Anlage.

Auch Julia Capulet aus Shakespeares «Romeo und Julia» wurde mit dem Ort in Verbindung gebracht, obwohl ihre Geschichte traditionell in Verona und nicht in Vicenza spielt.

Moderne Materialien statt antiker Ruinen

Die Ermittlungen ergaben, dass das vermeintliche Amphitheater keinerlei archäologischen Ursprung hat. Stattdessen fanden Experten Betonsäulen, Gipsstatuen sowie Konstruktionen aus Fiberglas und Pappmaché. Bearbeitete Steinblöcke und Verputz sollten den Eindruck einer antiken Ruine erwecken. Das Gelände erstreckte sich über rund 5000 Quadratmeter.

Nach Angaben der Ermittler wurde für den Bau sogar ein Hügel umgestaltet. Historische Satellitenbilder zeigten zudem, dass sich dort zuvor keine antike Anlage befunden hatte.

Selbst Tourismuswerbung fiel auf Fälschung herein

Zeitweise galt das Bauwerk sogar offiziell als Sehenswürdigkeit. Die Gemeinde nahm es in touristische Werbematerialien und Besucherinformationen auf, bevor Zweifel an seiner Echtheit aufkamen.

2016 schalteten sich die auf Kulturgüterschutz spezialisierten Carabinieri und die Denkmalbehörden ein. Nach ihren Untersuchungen wurde das Gelände beschlagnahmt. Archäologen schlossen aus, dass es sich um eine antike Fundstätte handelt.

Gemeinde fordert Schadenersatz

Neben der Haftstrafe verlangt die Gemeinde Arcugnano rund 560'000 Euro Schadenersatz. Zudem könnte die Anlage abgerissen und das Gelände in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden.

Der Fall zeigt, wie eine überzeugend erzählte Geschichte über Jahre hinweg selbst Behörden und Touristen glauben liess, ein modernes Bauwerk sei ein jahrtausendealtes Römerdenkmal.