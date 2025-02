Der Täter wurde von der Polizei angeschossen und starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. (Symbolbild) dpa

Ein Mann geht auf seine Partnerin und ihr Kind los. Dann schiesst er mit einer Schrotflinte. Ein mutiger Nachbar eilt zu Hilfe – und kann das Kind mit einer Leiter übers Fenster in Sicherheit bringen.

Polizisten haben tödliche Schüsse auf einen Mann abgegeben, der seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind geschlagen und mit einer Waffe bedroht hat. Die 47-jährige Frau hatte den Notruf selbst abgegeben und sich dann mit dem zehnjährigen Kind in einem Zimmer der Wohnung in Eichstetten am Kaiserstuhl nahe Freiburg verbarrikadiert, wie die Polizei mitteilte.

Ihr 48 Jahre alter Partner soll weiter randaliert und versucht haben, die Zimmertür einzutreten. Dann habe er ersten Erkenntnissen zufolge mit einer Schrotflinte auf die verschlossene Tür geschossen, im Zimmer aber niemanden getroffen, hiess es. Ein durch den Krach auf das Geschehen aufmerksam gewordener Nachbar habe daraufhin eine Leiter an das Fenster des Zimmers im ersten Stock gelehnt, sodass das Kind flüchten konnte.

Schliesslich habe der Mann die Wohnung mit der Waffe verlassen und sei auf der Strasse von herbeigeeilten Polizisten gestellt worden. Seine Schrotflinte legte er laut Polizei auch trotz mehrmaliger Aufforderung nicht ab, stattdessen habe er die Beamten damit bedroht. Diese hätten dann Schüsse abgegeben, woraufhin der Mann ins Krankenhaus gebracht und dort nach einer Notoperation gestorben sei. Das Kind erlitt den Angaben zufolge ein Knalltrauma durch den Schuss und wurde wie seine Mutter psychologisch betreut.

Täter schon früher auffällig

Wieso der Mann auf die beiden losging, blieb zunächst unklar. Er war schon früher wegen Betäubungsmittel- und Körperverletzungsdelikten sowie dem Verstoss gegen das Waffengesetz aufgefallen. Zudem galt für ihn ein Waffenbesitzverbot. Neben der Schrotflinte wurde auch eine Pistole bei ihm sichergestellt.