Mann stirbt nach Streit – Polizei Täter fasst mutmasslichen Täter

Hochwasser fliesst langsam ab – Lage bleibt angespannt

Regensburg, 06.06.2024: Nach tagelangem Dauerregen herrscht in Bayern inzwischen weitgehend wieder sommerlicheres Wetter. Doch trotz des Sonnenscheins kann von Entwarnung in den Hochwassergebieten keine Rede sein. Denn das gewaltige Hochwasser an der unteren Donau fliesst nur langsam ab. Und der Deutsche Wetterdienst sagt in Bayern für den Tagesverlauf neben Sonnenschein auch Schauer und vereinzelt Gewitter mit Starkregen voraus. Dann sind wieder 25 Litern pro Quadratmeter in der Stunde möglich. Ab dem späteren Nachmittag ist im Süden des Freistaats zudem teilweise mit «unwetterartigen Entwicklungen» samt Starkregen und Hagel zu rechnen. In Schwaben dauert derweil die Suche nach dem vermissten Feuerwehrmann an. Er war bei einem Hochwasser-Einsatz am Sonntag mit seinem Boot gekentert. Laut Innenministerium gibt es zudem weitere Vermisste. Insgesamt kamen bei dem Hochwasser in Süddeutschland mindestens sechs Menschen ums Leben – allein vier davon in Bayern.

