In Baselland soll ein Mann sich an insgesamt fünf Frauen vergangen haben. Bei seinem schwersten Delikt soll er sich als «Scream»-Mörder verkleidet und eine Frau vergewaltigt haben. Heute steht er vor Gericht.

In Baselland soll ein Mann fünf Frauen aus seinem Umfeld sexuell belästigt haben.

In einem Fall sei es zur mehrfachen Vergewaltigung gekommen.

Der Mann habe dabei ein Kostüm des Killers aus der US-amerikanischen Horrorfilm-Reihe «Scream» getragen.

Der Fall wird heute vor dem Strafgericht Basellandschaft in Muttenz verhandelt. Mehr anzeigen

In Baselland soll es zu Szenen gekommen sein, die aus einem Horrorfilm stammen können. Ein Jahr lang soll ein Mann, der sich nun vor Gericht verantworten muss, fünf Frauen aus seinem Umfeld terrorisiert haben. Der «Blick» hat vor der Verhandlung aus der Anklageschrift zitiert.

Im Dezember 2021 soll er das erste Mal einem mutmasslichen Opfer nachgestiegen sein. Nachdem er in eine neue Wohnung gezogen war, habe er damit begonnen, seine Nachbarin zu bedrängen. So habe er sie ständig angerufen und ihr unter anderem eine Weihnachtskarte übergeben, auf der ein Kondom klebte.

In einem Paket, das er ihr überreicht habe, sei ausserdem erstmals seine Faszination für den US-amerikanischen Horror-Film «Scream» aufgetaucht. In dem Päckchen habe sich unter anderem ein schwarzer Handschuh und ein Zettel mit der Aufschrift «Sag kein Wort – Scream!» befunden. Und damit nicht genug: Der Angeklagte soll zudem ein Buch, in dem bestialische Morde an Frauen beschrieben werden und ein Magazin, in dem er die Worte «Schmerz gehört zum Leben, Leiden ist optional» eingekreist hatte, beigelegt haben. Die Frau zog kurz darauf aus der Liegenschaft aus.

Sexuelle Belästigung im Blutspendezentrum

Seine nächsten Opfer soll der Mann Mitte April 2022 in einem Blutspendezentrum gefunden haben. Dort soll er der Angestellten am Empfang einen Zettel mit der Frage nach Sex auf der Frauentoilette, sowie unter anderem ein Kondom und andere «Geschenke» überreicht haben.

Auch einer ihrer Kolleginnen sei er danach unerwünscht nahegekommen. Während die Mitarbeiterin in einer Abklärungskabine eine Wunde am Finger des Mannes inspiziert habe, habe der sich in den Intimbereich gefasst und damit begonnen, seinen Hosenstall zu öffnen.

Nur wenige Tage danach soll sein Verhalten endgültig eskaliert sein. Der Angeklagte soll bei einem Besuch bei einer flüchtigen Bekannten diese in ihrem Wohnzimmer attackiert haben. Nachdem er sie gewürgt und geschlagen haben soll, habe er sie vergewaltigt. Der Mann soll seine Bekannte dabei mit einer unbekannten Substanz betäubt haben.

Mutmassliches Opfer spricht von Frauenhass

Laut der Anklageschrift soll sich der Mann danach ein Kostüm des «Scream»-Mörders angezogen haben – inklusive der weissen Maske – und habe sie erneut geschlagen und vergewaltigt.

«Ich denke, er hat einen enormen Hass auf Frauen und hat diesen an mir herausgelassen», zitiert der «Blick» das mutmassliche Opfer. «Er redete immer von seinen Fantasien, wie etwa seine Frau zu zerstückeln. Sein grösstes Problem: die Sauerei danach.»

Nachdem der mutmassliche Täter im Juni 2022 ein halbes Jahr im Gefängnis wegen Hausfriedensbruch in einem anderen Kriminalfall verbracht hatte, soll er dann erneut zugeschlagen haben.

Einen Monat nach seiner Haftentlassung soll er seine neue Nachbarin aus der Wohnung gelockt und sich von hinten an sie angeschlichen haben. Als er – nur bekleidet mit einem Trägershirt – sie von hinten an der Hüfte packte, sei die Frau zurück in ihre Wohnung geflüchtet. Später habe er mitten in der Nacht an ihre Tür geklopft und geklingelt.

Alle Betroffenen haben Strafanzeige gegen den Mann eingereicht. Der Fall wird heute vor dem Strafgericht Basellandschaft in Muttenz verhandelt. Der mutmassliche Täter muss sich unter anderem wegen mehrfacher Vergewaltigung und mehrfacher sexuellen Belästigung verantworten.