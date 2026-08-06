Tragödie auf 2200 Metern: Auf einer Baustelle in Crans-Montana VS ist ein Baggerfahrer ums Leben gekommen. Das Fahrzeug kippte einen Abhang hinab – Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Darum geht's Bei einem Arbeitsunfall in Crans-Montana VS ist ein 39-jähriger Baggerfahrer ums Leben gekommen.

Er verlor laut Kantonspolizei beim Bedienen eines hydraulischen Raupenbaggers die Kontrolle über das Fahrzeug.

Der Raupenbagger kippte in der Folge einen Abhang hinunter und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Unfallhergang wird nun untersucht. Zusammenfassung erstellt mit

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Crans-Montana VS ist am Mittwoch ein Baggerfahrer ums Leben gekommen. Der 39-jähriger Portugiese verlor beim Bedienen eines hydraulischen Raupenbaggers die Kontrolle über die Maschine.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 10 Uhr auf einer Baustelle bei den Seilbahnanlagen von Cry d'Er auf über 2200 Metern Höhe, wie die Walliser Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Bagger stürzte Abhang hinunter

Aus noch ungeklärten Gründen kippte der Raupenbagger einen Abhang hinunter. Er kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Die Walliser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet, um die Unfallursache zu ermitteln.

Die Kantonspolizei wurde unter anderem von der interkommunalen Polizei von Crans-Montana unterstützt, ausserdem durch Rettungskräfte der KWRO 144, einen Helikopter der REGA mit Besatzung und einem Arzt, einem Helikopter der Air-Glaciers, Experten der SUVA sowie Spezialisten des CSI von Crans-Montana.