Mit einem Messer soll ein Angreifer einen Mann in einer Bankfiliale im bayerischen Regensburg tödlich verletzt haben. Der Angreifer bleibt zunächst mit weiteren Menschen im Gebäude, Spezialkräfte rücken an und können den Messeranngreifer schliesslich festnehmen.

Darum geht’s Der bei einem Messerangriff in einer Bank in Regensburg (D) lebensgefährlich verletzte Mann ist tot.

Er sei im Spital seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Spezialkräfte konnten zwischenzeitlich zwei Menschen, die sich noch in der Bank befanden, in Sicherheit bringen. Zusammenfassung erstellt mit

Bei einer Messerattacke in einer Bank in Regensburg ist ein Mann tödlich verletzt worden. Der Angreifer habe sich zunächst mit weiteren Menschen im Gebäude befunden, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Spezialkräfte rückten an und brachten zwei Menschen aus dem Gebäude, der Bereich um die Filiale wurde weiträumig abgesperrt.

Inzwischen sei der mutmassliche Täter festgenommen worden. Das teilte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Es soll sich um einen 20 Jahre alten Mann handeln. Der Tatverdächtige blieb bei dem Zugriff durch Spezialkräfte der Polizei unverletzt, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte. Die Einsatzkräfte nahmen den Deutschen demnach in dem Gebäude fest, in dem er zuvor einen anderen Mann mit einem Messer tödlich attackiert haben soll.

«Die polizeilichen Massnahmen vor Ort dauern weiterhin an und sind noch nicht abgeschlossen. Unter anderem wird das Gebäude derzeit noch abgesucht», ergänzte eine Sprecherin. Die Polizei geht aber weiterhin von einem Einzeltäter aus. «Hinweise auf einen zweiten Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor.»

Undurchsichtige Lage

Ob sich später noch weitere Menschen mit dem Täter in dem Gebäude aufhielten, war zunächst nicht klar. Dazu müsse man die Räume erst durchsuchen, sagte eine Polizeisprecherin. Zwischenzeitlich war auch eine Geiselnahme befürchtet worden. Ermittelt werde inzwischen aber wegen eines Tötungsdelikts und eines Raubüberfalls, sagte die Polizeisprecherin.

Nachdem die Einsatzkräfte zunächst nur Blickkontakt zu dem Opfer der Messerattacke hatten, konnte der Mann später von Rettungskräften erstversorgt werden. Der Verletzte sei noch in ein Spital gebracht worden, hiess es vonseiten der Polizei. Wenig später teilte die Polizei mit, dass das Opfer im Krankenhaus gestorben ist.

Polizei geht von Einzeltäter aus

«Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann. Wir gehen aktuell von einem Einzeltäter aus», sagte die Polizeisprecherin vor der Festnahme des Täters. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Neben einem Helikopter wurde auch das Spezialeinsatzkommando alarmiert. Die Hintergründe blieben zunächst offen.

Die Bank befindet sich im Erdgeschoss eines grossen Gebäudekomplexes; in den Stockwerken darüber sind Wohnungen. «Der Schutz der Bevölkerung hat für uns oberste Priorität», betonte die Sprecherin. Die Polizei rief die Menschen dazu auf, die Umgebung rund um den Tatort weiträumig zu meiden.