Das erste offizielle Porträt von King Charles nach seiner Krönung. IMAGO/Spotlight Royal

Der Zürcher Regierungsrat Martin Neukom lässt sich von einem bekannten Schweizer Künstler malen – doch keines der drei Porträts überzeugt ihn. Damit steht Neukom in prominenter Gesellschaft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Zürcher Regierungsrat Martin Neukom liess ein offizielles Porträt malen, lehnte jedoch alle drei Versionen des Künstlers Hans Witschi ab.

Neukom erkannte sich darin nicht wieder und bezeichnete die Darstellungen teils als «hilflos», «verzweifelt» oder «entstellt».

Mit seiner Kritik steht er nicht allein: Auch prominente Persönlichkeiten wie Donald Trump, König Charles und Emmanuel Macron sorgten wegen kontroverser Porträts für Aufsehen. Mehr anzeigen

Der Zürcher Regierungsrat Martin Neukom sorgt für Diskussionen, nachdem er selbst ein offizielles Porträt beim Künstler Hans Witschi in Auftrag gegeben – und dann gleich drei Versionen abgelehnt hat.

Der Zürcher Regierungsrat Martin Neukom im Kantonsrat in Zürich im Mai 2025. (Archivbild). KEYSTONE

Wie «blick.ch» berichtet, erkennt sich der Grünen-Politiker in den Werken nicht wieder – sie wirkten auf ihn «hilflos» und «verzweifelt», einmal fühlte er sich sogar «entstellt».

Porträts von Prominenten gaben in der Vergangenheit schon oft zu reden. Manchmal gefielen sie – wie in Neukoms Fall – den Protagonisten selber nicht, manchmal wurden sie von der Öffentlichkeit verrissen. Acht Porträts, die weltweit für Aufsehen sorgten.

2025: Donald Trump düsteres Porträt

Donald Trumps offizielles Foto aus dem Jahr 2025. IMAGO/Newscom / EyePress

Das offizielle Porträtbild von Donald Trump aus dem Jahr 2025 fällt durch seine ungewöhnlich düstere Inszenierung auf. Statt wie üblich vor einer US-Flagge präsentiert sich der Präsident vor dunklem Hintergrund mit strengem Blick.

Kritiker sehen darin eine bewusste Abkehr von klassischen Präsidentenbildern. So schrieb etwa der Kunstkritiker Kelly Grovier auf BBC, das Porträt sei in seiner Intensität und dem «aggressiven Blick» nahezu beispiellos in der Geschichte der US-Präsidentenporträts.

2024: König Charles «satanisches» Bild

Das erste offizielle Porträt von König Charles nach der Krönung im Mai 2023. Geschaffen wurde es von Künstler Jonathan Yeo und hängt in London. IMAGO/Anadolu Agency

Der bekannte Künstler Jonathan Yeo porträtierte König Charles über mehrere Jahre hinweg. Insgesamt trafen sie sich für vier Sitzungen – gestartet im Juni 2021, als Charles noch Prinz von Wales war.

Das auffällige, fast «feurige» Gemälde ist überwiegend in Rot gehalten und zeigt den König in der Uniform der Welsh Guards – bereits 1975 wurde Charles zum Regimentsoberst ernannt. Das Werk wurde im Mai 2024 enthüllt.

Die Royal-Fans reagierten schockiert. Vor allem die dominante rote Farbgebung sorgt für Kritik: In den Kommentaren wird das Werk als «gruselig» oder gar «satanisch» bezeichnet.

2019: Donald Trumps verzerrtes Abbild

Donald Trump und sein Porträt Künslterin Sarah A. Boardman mit dem Porträt von Donald Trump im Capitol von Colorado 2019. Doch das Lächeln war schnell weg, Trump gefiel das Porträt gar nicht. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire Er liess es später ersetzen. Die Story sorgte für viele Schlagzeilen. Bild: X Donald Trump und sein Porträt Künslterin Sarah A. Boardman mit dem Porträt von Donald Trump im Capitol von Colorado 2019. Doch das Lächeln war schnell weg, Trump gefiel das Porträt gar nicht. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire Er liess es später ersetzen. Die Story sorgte für viele Schlagzeilen. Bild: X

Die US-Künstlerin Sarah Boardman zog mit ihrem Porträt die Wut des Präsidenten auf sich. Sie schuf sein künstlerisches Abbild 2019 für das Colorado State Capitol in Denver, wo es als Teil der offiziellen Präsidentengalerie hing.

Erst Jahre später, 2025, meldete sich Trump zu Wort und beschwerte sich auf Truth Social über das Gemälde. Es sei «total verzerrt». Seine Kritik verbreitete sich rasch und sorgte für Spott sowie Diskussionen in den sozialen Medien. Kurz darauf wurde das Werk abgehängt.

2018: Barack Obamas florales Werk

Die Obamas im Porträt Ex-US-Präsident Barack Obama spricht bei der Enthüllung seines offiziellen Porträts in der National Portrait Gallery in Washington (2018). Das Gemälde stammt vom Künstler Kehinde Wiley. Bild: KEYSTONE Ex-Präsident Barack Obama und Ex-First-Lady Michelle Obama bei der Enthüllung ihrer offiziellen Porträts in der National Portrait Gallery in Washington (2018). Barack Obamas Bild stammt von Kehinde Wiley, jenes von Michelle Obama von Amy Sherald. Bild: KEYSTONE Die Obamas im Porträt Ex-US-Präsident Barack Obama spricht bei der Enthüllung seines offiziellen Porträts in der National Portrait Gallery in Washington (2018). Das Gemälde stammt vom Künstler Kehinde Wiley. Bild: KEYSTONE Ex-Präsident Barack Obama und Ex-First-Lady Michelle Obama bei der Enthüllung ihrer offiziellen Porträts in der National Portrait Gallery in Washington (2018). Barack Obamas Bild stammt von Kehinde Wiley, jenes von Michelle Obama von Amy Sherald. Bild: KEYSTONE

Das offizielle Porträt von Barack Obama, gemalt vom US-Künstler Kehinde Wiley und 2018 enthüllt, gilt als historisch: Erstmals wurde ein afroamerikanischer Künstler mit einem Präsidentenporträt für die National Portrait Gallery beauftragt.

Das Bild zeigt Obama locker vor einer farbintensiven Blumenwand – mit Jasmin für Hawaii, Chrysanthemen für Chicago und afrikanischen Lilien als Verweis auf seine kenianischen Wurzeln.

Die Reaktionen fielen gemischt aus: Während viele das moderne, ausdrucksstarke Werk und seine Symbolik feierten, kritisierten andere den unkonventionellen Stil als untypisch und unpassend für ein offizielles Präsidentenporträt. Auch Obamas lässige, breitbeinige Sitzhaltung sorgte für Diskussionen und wurde von einigen als nicht präsidentenwürdig empfunden.

2017: Macrons Bild ist start-up-mässig

Offizielles Porträt von Emmanuel Macron 2017. KEYSTONE

Als Emmanuel Macron 2017 sein offizielles Bild veröffentlichte, sorgte es rasch für Belustigung. Die Aufnahme zeigt den Präsidenten im Élysée-Palast, inszeniert mit symbolischen Details wie Smartphones und bewusst platzierten Büchern.

Während einige darin das Bild eines modernen, dynamischen Staatschefs sahen, kritisierten andere die Darstellung als «zu inszeniert und start-up-mässig», wie etwa die französische Zeitung «Le Monde» schrieb.

Das Porträt stammt von Präsidentenfotografin Soazig de La Moissonnière und wurde im Élysée-Palast aufgenommen. Es hängt seither in Behörden und öffentlichen Institutionen in ganz Frankreich.

2013: Putin in Unterwäsche mit Medwedew

Putin und die Bilder von Konstantin Altunin St. Petersburg, 15. August 2013: Eröffnung der Ausstellung «The Rulers» des russischen Künstlers Konstantin Altunin im Museum of Authority. Die satirischen Darstellungen zeigen unter anderem Dmitrij Medwedew und Wladimir Putin in Frauenunterwäsche und sorgten für Kontroversen. Bild: imago stock&people Die Polizei hat regimekritische Bilder beschlagnahmt. Der russische Künstler Konstantin Altunin ist nach Paris geflohen. Bild: imago stock&people «Er hat um sein Leben gefürchtet», sagte Kurator Alexander Donskoi vom Museum der Macht in St. Petersburg über Altunins Flucht. Bild: imago stock&people Putin und die Bilder von Konstantin Altunin St. Petersburg, 15. August 2013: Eröffnung der Ausstellung «The Rulers» des russischen Künstlers Konstantin Altunin im Museum of Authority. Die satirischen Darstellungen zeigen unter anderem Dmitrij Medwedew und Wladimir Putin in Frauenunterwäsche und sorgten für Kontroversen. Bild: imago stock&people Die Polizei hat regimekritische Bilder beschlagnahmt. Der russische Künstler Konstantin Altunin ist nach Paris geflohen. Bild: imago stock&people «Er hat um sein Leben gefürchtet», sagte Kurator Alexander Donskoi vom Museum der Macht in St. Petersburg über Altunins Flucht. Bild: imago stock&people

Eines der bekanntesten – und zugleich umstrittensten – Werke zeigt Wladimir Putin in Frauenunterwäsche. Das Gemälde stammt vom russischen Künstler Konstantin Altunin und wurde 2013 in St. Petersburg ausgestellt – als Teil einer Reihe satirischer Porträts politischer Figuren.

Die Reaktion liess nicht lange auf sich warten: Nur kurz nach der Eröffnung griff die Polizei ein, beschlagnahmte mehrere Werke und schloss die Ausstellung. Offiziell wurde dies mit rechtlichen Verstössen begründet, Kritiker sprachen jedoch von politisch motivierter Zensur. Besonders brisant war, dass mehrere russische Politiker in ironischen oder provokativen Rollenbildern dargestellt wurden.

Für Altunin hatte dies weitreichende Konsequenzen: Er verliess Russland wenig später und lebte zeitweise in Paris.

2014: König Juan Carlos zu kühl und distanziert

Künstler Antonio López García präsentierte das Porträt von König Juan Carlos, Königin Sofía und ihrer Familie im Dezember 2014 im Königlichen Palast in Madrid. imago/CordonPress

Nicht nur in Grossbritannien oder den USA, auch in Spanien sorgten royale Porträts für Diskussionen: So stiessen Werke des renommierten Künstlers Antonio López García (um 2014) zu Ex-König Juan Carlos auf gemischte Reaktionen.

Der Grund? Seine realistische, fast schon sachliche Darstellung brach mit dem klassischen, würdevollen Königsbild. Kunstkritiker und Medien bezeichneten das Porträt als kühl und distanziert – für manche schlicht zu wenig «royal» inszeniert. Das Werk ist heute im Salón de Alabarderos im Königspalast von Madrid zu sehen.

2008: Tony Blairs erschöpftes Porträt

Porträt von Ex-Premierminister Tony Blair in der Portcullis House in London (2008). Das Werk des Künstlers Phil Hale zeigt Blair in den schwierigen letzten Monaten seiner Amtszeit. KEYSTONE

2008 wurde ein Gemälde des Künstlers Phil Hale enthüllt, das den ehemaligen Premierminister Tony Blair müde und abgelenkt («tired and distracted») zeigt. Das Bild hängt heute in der Sammlung des britischen Parlaments, dem House of Commons, in London.

Hale wollte Blair bewusst menschlicher darstellen. Die britische Zeitung «The Guardian» schrieb, das Porträt fange den Politiker am Ende seiner Amtszeit treffend ein – erschöpft, nachdenklich und möglicherweise gezeichnet von Konflikten und Enttäuschungen.

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