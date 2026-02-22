Mächtigster mexikanischer Drogenboss «El Mencho» getötet

Medien: Drogenboss «El Mencho» tot – Autos brennen - Gallery Ein Soldat steht neben einem ausgebrannten Bus, der in Cointzio nach dem Tod von «El Mencho» in Brand gesetzt wurde. Bild: sda In mehreren Bundesstaaten wurden Strassen mit brennenden Autos, Lastwagen und Bussen gesperrt. Bild: Refugio Ruiz/AP/dpa Ein Fahrzeug steht ausgebrannt auf einer Strasse in Guadalajara im mexikanischen Bundesstaat Jalisco. Bild: Alejandra Leyva/AP/dpa Der CJNG ist eines der mächtigsten Drogenkartelle in Mexiko. (Symbolbild) Bild: dpa Medien: Drogenboss «El Mencho» tot – Autos brennen - Gallery Ein Soldat steht neben einem ausgebrannten Bus, der in Cointzio nach dem Tod von «El Mencho» in Brand gesetzt wurde. Bild: sda In mehreren Bundesstaaten wurden Strassen mit brennenden Autos, Lastwagen und Bussen gesperrt. Bild: Refugio Ruiz/AP/dpa Ein Fahrzeug steht ausgebrannt auf einer Strasse in Guadalajara im mexikanischen Bundesstaat Jalisco. Bild: Alejandra Leyva/AP/dpa Der CJNG ist eines der mächtigsten Drogenkartelle in Mexiko. (Symbolbild) Bild: dpa

Narco-Lieder feiern seine Machenschaften. «Der Herr der Hähne» war jahrelang auf der Flucht. Nun ist der Anführer des Kartells Jalisco nach Medienberichten tot. Kartellmitglieder reagieren mit Wut.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der mächtige Drogenboss Nemesio Oseguera Cervantes ist von mexikanischen Sicherheitskräften getötet worden.

Die USA hatten eine Belohnung von 15 Millionen US-Dollar auf ihn ausgesetzt.

Der Einsatz löste eine gewalttätige Reaktion des von «El Mencho» angeführten Drogenkartells aus. Mehr anzeigen

Bei einem Militäreinsatz zur Festnahme des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», sind sieben Menschen ums Leben gekommen, darunter der mächtige Kartellanführer selbst. Dies bestätigte das mexikanische Verteidigungsministerium.

«El Mencho» wurde bei der Operation schwer verletzt und starb, als er auf dem Luftweg nach Mexiko-Stadt transportiert wurde, hiess es in der offiziellen Mitteilung. Der Ex-Polizist führte seit 2011 das von ihm gegründete Drogenkartell Jalisco Nueva Generación (CJNG) an. Bei dem Einsatz in der Gemeinde Tapalpa im westlichen Bundesstaat Jalisco seien zudem zwei mutmassliche Mitglieder des Kartells Jalisco Nueva Generación festgenommen worden. Drei Soldaten wurden demnach verletzt und mussten dringend in ein Krankenhaus gebracht werden.

I’ve just been informed that Mexican security forces have killed “El Mencho,” one of the bloodiest and most ruthless drug kingpins. This is a great development for Mexico, the US, Latin America, and the world. The good guys are stronger than the bad guys./Los buenos somos más que… — Christopher Landau (@DeputySecState) February 22, 2026

Die USA hatten eine Belohnung von 15 Millionen US-Dollar (rund 12,7 Mio. Euro) auf «El Mencho» ausgesetzt. Washington reagierte auf die Nachricht seiner Tötung über den stellvertretenden US-Aussenminister Christopher Landau. Einer der «blutigsten und rücksichtslosesten Drogenbosse» sei getötet worden, schrieb er auf der Plattform X. «Das ist eine grossartige Entwicklung für Mexiko, die USA, Lateinamerika und die ganze Welt. Die Guten sind stärker als die Bösen».

2018 lag die Belohnung der USA für die Ergreifung des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes noch bei 10 Millionen US-Dollar. Später wurde das Kopfgeld auf 15 Millionen US-Dollar erhöht. Archivbild: IMAGO/Newscom World

Brennende Autos in den Strassen

Als Reaktion auf den Militäreinsatz sperrten Bandenmitglieder in mehreren Bundesstaaten, darunter in Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Tamaulipas und Guanajuato, Strassen mit brennenden Autos, Lastwagen und Bussen.

🚨🇲🇽 Cartels unleash chaos in Mexico — highways blocked, cars set on fire



Narcos are setting up roadblocks across cities, shutting down highways and streets.



In Guadalajara, armed men were caught on video hijacking a civilian’s car — only to set it ablaze moments later. https://t.co/H0ZqsI0Wm0 pic.twitter.com/eW46aEINqN — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026

Auch wurden Feuer in Apotheken und kleinen Einzelhandelsgeschäften gelegt. In der von Touristen beliebten Stadt Puerto Vallarta an der Pazifikküste waren in Videos brennende Autos und grosse schwarze Rauchwolken zu sehen, die zwischen den Gebäuden aufstiegen. Die Behörden riefen die Menschen dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Vehicles burn after being set fire by members of the CJNG Cartel in the streets of Puerto Vallarta, Mexico. pic.twitter.com/cYKbcOjQpZ — OSINTdefender (@sentdefender) February 22, 2026

Die US-Botschaft in Mexiko gab eine Sicherheitswarnung für US-Bürger aus. Aufgrund laufender Sicherheitsoperationen und Strassensperren sollten US-Bürger an den betroffenen Orten bis auf weiteres in ihren Unterkünften bleiben, hiess es.

Der Drogenboss mit einer Vorliebe für Hahnenkämpfe

«El Mencho» wurde 59 Jahre alt. Er wurde am 17. Juli 1966 in Aguililla geboren, einer armen Gemeinde im westlichen Bundesstaat Michoacán. In der mexikanischen Unterwelt wurde er wegen seiner Vorliebe für Hahnenkämpfe der «Herr der Hähne» genannt. Sein weiterer Spitzname, «El Mencho», soll eine Ableitung seines Vornamens Nemesio sein. Zahlreiche Narco-Lieder, «narcocorridos» genannt, feiern seine kriminellen Machenschaften.

Die US-Regierung hatte das extrem gewalttätige Drogenkartell von «El Mencho» als ausländische Terrororganisation eingestuft. Das von ihm geführte Verbrechersyndikat ist nach Angaben der US-Behörden eine transnationale Organisation mit Verbindungen bis nach China und Australien. Neben dem Handel mit Fentanyl ist sie demnach auch in Erpressung, Schleusung von Migranten, Diebstahl von Öl und Mineralien sowie Waffenhandel verwickelt.

Von Polizist zum gefährlichen Kartell-Anführer

Nach Angaben des US-Finanzministeriums ist Oseguera seit den 1990er Jahren in den Drogenhandel verwickelt. 1994 wurde er in Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien wegen Heroinschmuggels verhaftet. Nach drei Jahren Gefängnis wurde er nach Mexiko abgeschoben – und heuerte im westlichen Bundesstaat Jalisco als Polizist an.

Später schloss er sich dem Milenio-Kartell an, eines der ersten mexikanischen Verbrechersyndikate, die mit synthetischen Drogen handelten. Er arbeitete dabei mit dem Sinaloa-Kartell des Drogenbosses Joaquín «El Chapo» Guzmán zusammen. Später kam es zur Abspaltung und Gründung des CJNG-Kartells. Unter Osegueras Führung entwickelte es sich rasch zu einer der mächtigsten kriminellen Organisationen Mexikos.

Die Vier-Buchstaben

Das «Unternehmen mit den vier Buchstaben», wie das Kartell von seinen Mitgliedern genannt wird, verfügt über ein grosses Waffenarsenal und gepanzerte Fahrzeuge. In Mexiko verübte es blutige Anschläge auf Sicherheitskräfte, hängte Leichen an Brücken auf und schoss einmal sogar einen Militärhubschrauber ab, wobei neun Menschen ums Leben kamen. Dem Kartell wird vorgeworfen, junge Menschen auch mit falschen Jobangeboten anzulocken, um sie zwangsweise zu rekrutieren.

«El Mencho», der ein unauffälliges Leben führte, soll ein Milliardenvermögen besitzen und Geld mit Immobilien, Viehzucht und Musikgeschäften gewaschen haben. Regionale Musikgruppen haben Lieder über ihn komponiert. In den sozialen Netzwerken kursieren immer wieder mutmassliche Propagandavideos des Kartells. Darin sind schwer bewaffnete Männer in Kampfuniformen zu sehen, die sich als «Leute von Señor Mencho» bezeichnen.