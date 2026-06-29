Ein Rucksack, eine Explosion und drei Verletzte: Das Fürstentum Monaco wird am späten Montagabend von einem Schockmoment wachgerüttelt. Sicherheits- und Rettungskräfte sind im Einsatz.

Darum geht’s Am Eingang eines Wohngebäudes in Monaco kam es zu einer heftigen Explosion.

Bei den drei Opfern handelt es sich um einen Mann und eine Frau im Alter von 50 bis 60 Jahren sowie einen Jugendlichen, die zu einer Familie gehören.

Kurz vor dem Vorfall soll eine Person an dem Ort beobachtet worden sein, die einen Rucksack abstellte und anschliessend floh.

Drei Menschen wurden Medienberichten zufolge bei einer heftigen Explosion am Eingang eines Wohngebäudes in Monaco verletzt. Kurz vor dem Vorfall soll eine Person an dem Ort beobachtet worden sein, die einen Rucksack abstellte und anschliessend floh, wie der französische Sender BFMTV unter Berufung auf die monegassische Sicherheitsbehörde sowie die Regionalzeitung «Monaco-Matin» berichteten. Die verdächtige Person sei auf der Flucht, hiess es zunächst am späten Abend nach der Explosion.

Das betroffene Gebäude befindet sich den Medienberichten zufolge in einer Strasse an der Grenze zu Frankreich. Der Verdächtige soll demnach zu Fuss in Richtung der französischen Stadt Beausoleil gelaufen sein.

Bürgermeister nennt Vorfall «Anschlag»

Laut Angaben von «Monaco-Matin» handelt es sich bei den drei Opfern um einen Mann und eine Frau im Alter von 50 bis 60 Jahren sowie einen Jugendlichen, die zu einer Familie gehören. Sie seien schwer verletzt, hiess es. Zahlreiche Rettungskräfte seien am Abend vor Ort gewesen, berichtete «Monaco-Matin».

🇲🇨 ATTENTAT À MONACO : Au moins trois blessés dont deux graves. Le plan rouge a été déclenché. Des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes ont été appelés en renfort. https://t.co/hv3j2mTur8 pic.twitter.com/GOW0fG8tg3 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 29, 2026

Der Bürgermeister der südfranzösischen Stadt Nizza, die rund 20 Kilometer von dem Fürstentum entfernt liegt, bezeichnete den Vorfall in einem Beitrag auf der Plattform X als einen «Anschlag». Es sei eine «Tragödie, die Monaco erschüttert». Er bekundete volle Unterstützung für die Sicherheits- und Rettungskräfte, die im Einsatz seien.