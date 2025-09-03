3 Tote und 20 Verletzte bei Standseilbahn-Unfall in Lissabon

Bei der Entgleisung der Standseilbahn «Elevador da Glória» in der Unterstadt von Lissabon sollen mindestens drei Menschen ums Leben gekommen sein. Bild: X/NOS

Schock in Lissabon: Eine Standseilbahn kippt und entgleist, überall liegen Trümmer. Medien berichten von Schwerverletzten und sogar von Toten. Eine Mitteilung der Behörden liegt aber noch nicht vor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Unfall mit der bei Touristen beliebten Standseilbahn in Lissabon sind nach Angaben von Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Zudem gebe es mehrere Verletzte, teilte Sousa am Mittwoch auf der Website der Präsidentschaft mit.

Einige örtlichen Medien berichteten unter Berufung auf die Rettungsdienste, dass der Waggon der berühmten «Gloria»-Standseilbahn entgleist sei, in den Berichten war von mindestens drei Toten die Rede. Mehr anzeigen

Bei der Entgleisung einer Standseilbahn in Lissabon sind nach Medienberichten mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall des auch bei Touristen beliebten «Elevador da Gloria» habe sich am Mittwochabend aus noch unbekannter Ursache ereignet, berichteten der Nachrichtensender «SIC Notícias» und weitere Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte im Zentrum der Hauptstadt Portugals.

“Elevador da Glória”:



Porque el icónico funicular de Lisboa se descarriló y volcó este miércoles cerca de la Avenida da Liberdade. Bomberos reportan numerosas víctimas, entre ellas varios heridos de gravedad. pic.twitter.com/sJZtJqQLef — ¿por qué es tendencia? (@estendenciaensv) September 3, 2025

Fernsehbilder zeigten, dass die Bahn umkippte und stark beschädigt wurde. Die Zahl der Verletzten und «Betroffenen» werde insgesamt auf rund 20 geschätzt, hiess es. Die Zeitung «Público» berichtete unter Berufung auf Sprecher des Zivilschutzes, vier Verletzte seien in kritischem Zustand.

Mehrere Medien meldeten unter Berufung auf die Rettungskräfte sogar mindestens drei Todesopfer. Einige Passagiere seien noch im Inneren der Bahn, hiess es. Eine offizielle Mitteilung lag allerdings zunächst nicht vor.

Eine Augenzeugin schilderte gegenüber SIC, die Bahn sei «ungezügelt» mit «brutaler Gewalt» in ein Gebäude gekracht. «Es ist mit brutaler Wucht gegen ein Gebäude geprallt und wie ein Pappkarton auseinandergefallen. Es hatte keinerlei Bremsen», sagte Teresa d’Avó, die den Unfall aus nächster Nähe erlebte. Passanten seien in Panik die Avenida da Liberdade hinuntergelaufen – aus Angst, noch weitere Wagen könnten entgleisen.

