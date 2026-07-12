Ein verheerendes Feuer in der bei Feriengästen beliebten Metropole Bangkok kostet mindestens 27 Menschen das Leben. Es gibt auch Verletzte.

Bei einem Brand in Bangkok sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen.

Darum geht's In der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen.

Das Feuer brach gegen Mitternacht in einer Bar im Stadtteil Ladprao aus.

Ersten Informationen zufolge wurden die meisten Opfer in den Toiletten des Restaurants aufgefunden, wo sie eingeklemmt waren. Zusammenfassung erstellt mit

Bei einem verheerenden Feuer in einer Bar in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen, wie Premierminister Anutin Charnvirakul mitteilte.

Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Thai PBS berichtete zuvor von mindestens 30 Todesopfern. Nach Informationen der Zeitung «Bangkok Post» gibt es auch zahlreiche Verletzte. Die Rettungskräfte brachten mehrere Menschen in Spitäler in der Umgebung.

Der Pub liegt in der Nähe des viel besuchten Chatuchak-Marktes. Sakchai Lalit/AP/dpa

Todesopfer waren in Toiletten eingeklemmt

Das Feuer brach nach ersten Informationen gegen Mitternacht (Ortszeit) in einem Pub im Stadtteil Ladprao aus. Die Gaststätte liegt in der Nähe des viel besuchten Chatuchak-Marktes. Dort halten sich an Wochenenden viele Zehntausend Menschen auf, darunter auch viele Ausländer. Ob sich unter den Opfern auch Touristen befinden, war zunächst unklar. Bangkok gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Südostasien.

Der TV-Sender berichtete unter Berufung auf Rettungskräfte, dass bereits 17 Frauen und acht Männer unter den Opfern identifiziert seien. Auf Bildern war zu sehen, wie Menschen schreiend und in Panik aus dem Lokal rannten. Nach ersten Informationen wurden die meisten Opfer in den Toiletten des Restaurants aufgefunden, wo sie eingeklemmt waren.