In der belgischen Hafenstadt Antwerpen bricht in einem zehnstöckigen Wohnhaus ein Feuer aus – mit verheerenden Folgen.

Bei einem Brand in einem zehnstöckigen Mehrfamilienhaus im belgischen Antwerpen sind der Polizei zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Darüber hinaus gebe es mehrere Schwer- und Leichtverletzte, sagte eine Sprecherin der Polizei. Genaue Zahlen seien noch nicht bekannt, da die Lösch- und Sucharbeiten andauerten.

Das Feuer sei gegen 10 Uhr in dem Mehrfamilienhaus in der Hafenstadt ausgebrochen. Die Ursache sei noch nicht bekannt, so die Sprecherin.