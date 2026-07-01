Notfälle
Mehrere Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus in Antwerpen
Der Polizei zufolge kamen bei dem Feuer mehrere Menschen ums Leben.
dpa
In der belgischen Hafenstadt Antwerpen bricht in einem zehnstöckigen Wohnhaus ein Feuer aus – mit verheerenden Folgen.
Bei einem Brand in einem zehnstöckigen Mehrfamilienhaus im belgischen Antwerpen sind der Polizei zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Darüber hinaus gebe es mehrere Schwer- und Leichtverletzte, sagte eine Sprecherin der Polizei. Genaue Zahlen seien noch nicht bekannt, da die Lösch- und Sucharbeiten andauerten.
Das Feuer sei gegen 10 Uhr in dem Mehrfamilienhaus in der Hafenstadt ausgebrochen. Die Ursache sei noch nicht bekannt, so die Sprecherin.