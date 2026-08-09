Bei Schüssen in der dänischen Kleinstadt Holbæk sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei ist nach eigenen Angaben an mehreren Orten der Stadt im Nordwesten auf der Hauptinsel Seeland in Dänemark im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen seien die mutmasslichen Täter in einem Auto geflohen. Die Polizei vermutet eine Auseinandersetzung im kriminellen Milieu.

ARCHIV – Der Schriftzug der dänischen Polizei «Politi» ist an einem Streifenwagen im Zentrum von Kopenhagen zu lesen. Foto: Steffen Trumpf/dpa

Über die Schwere der Verletzungen machte sie zunächst keine Angaben. Ebenso ist unklar, wie viele Menschen verletzt sind. Die Schüsse seien in einer Wohnsiedlung abgegeben worden.

Die Hafenstadt Holbæk liegt rund 60 Kilometer von der Hauptstadt Kopenhagen entfernt.