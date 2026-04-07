Schliesst eine Rückkehr als Trainer aus: Boris Becker Bild: dpa

Boris Becker will nicht mehr als Tennis-Trainer arbeiten. Stattdessen setzt er auf neue berufliche Ziele und mehr Zeit für die Familie.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Boris Becker sieht keine Zukunft mehr im Tennis-Zirkus.

Er habe eine wundervolle Zeit gehabt, «aber meine Zeit als Trainer ist vorbei», erklärt der 58-Jährige.

Stattdessen will er sich neuen beruflichen Zielen und vermehrt der Familie widmen. Mehr anzeigen

Der sechsmalige Grand-Slam-Sieger Boris Becker schliesst eine Rückkehr als Tennis-Trainer aus. Für Beratungen im Hintergrund steht er jedoch zur Verfügung.

«Ich möchte keine Namen nennen, aber ich wurde oft gefragt, ob ich in den Trainer-Zirkus zurückkehren möchte, habe aber abgelehnt», sagte Becker in einer Medienrunde anlässlich der Laureus World Sports Awards, die am 20. April in Madrid verliehen werden. «Ich habe andere berufliche Ziele – ich arbeite viel mehr im Medienbereich. Das könnte ich nicht tun, wenn ich wieder als Coach in Vollzeit arbeiten würde.»

Becker, Mitglied der Laureus Academy, trainierte nach seiner aktiven Karriere unter anderem den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und Holger Rune aus Dänemark. Zwischenzeitlich arbeitete er als «Head of Men’s Tennis» für den Deutschen Tennis Bund.

«Offen für Telefonanrufe»

«Ich habe immer gesagt, dass ich offen für Telefonanrufe bin, wenn mich jemand von den Jungs anrufen will – und vielleicht haben sie das getan», sagte Becker weiter. «Ich teile ihnen immer meine Sichtweise mit. Aber: Ohne, dass A jemand davon weiss. Und B, dass ich auf den Trainingsplatz zurückkehre.»

Er habe eine wundervolle Zeit gehabt, «aber meine Zeit als Trainer ist vorbei», bekräftigte der 58-Jährige. «Ich habe Familienzuwachs bekommen – das alles nimmt viel Zeit in Anspruch und ich habe einfach andere berufliche Ideen für mein Leben.»