Mit 34.6 Grad ist in Meiringen BE am Sonntag ein neuer Hitzerekord für den Monat August erreicht worden. Das berichtete Meteoschweiz auf seiner Webseite und weitete die Hitzewarnungen weiter aus.

Der Bund hat für weite Teile der Schweiz die Hitzewarnung der Stufe 3 ausgerufen.

Bund weitet Warnung aus Meiringen knackt Hitzerekord für den August – Schweiz bleibt ein Glutofen

Darum geht’s In Meiringen BE ist am Sonntag ein neuer Hitzerekord für den Monat August geknackt worden.

Meteoschweiz meldet mit 34.6 Grad einen Temperaturhöchstwert.

Der Bund warnt vor einer neuen Hitzewelle – für grosse Teile der Schweiz wurde die Warnung der Gefahrenstufe 3 herausgegeben. Zusammenfassung erstellt mit

Der alte Rekord lag bei 34.4 Grad und wurde im Jahr 2003 gemessen. Auch in den kommenden Tagen dürften einige bisherige Messwerte pulverisiert werden.

Hitzewarnung ausgeweitet

Ab Sonntag gilt die Hitzewarnung der Stufe 3 neu auch für grosse Teile der Alpennordseite. Landesweit wird mit Höchstwerten zwischen 31 und 36 Grad gerechnet. Auch für die kommende Woche prognostizieren die Meteorologen landesweit Temperaturen zwischen 30 und 36 Grad. Lokal können heftige Hitzegewitter mit teils intensiven Schauern niedergehen.

Betroffen von der Ausweitung sind die Nordwestschweiz, die Gebiete vom Genfersee bis zum Hochrein, die Zentralschweiz sowie das Rheintal.

Die Höchsttemperaturen liegen landesweit zwischen 31 und 36 Grad, wobei die höchsten Werte für die zweite Wochenhälfte erwartet werden. Die Tiefstwerte in den Niederungen bewegen sich im Norden zwischen 16 und 21 Grad und auf der Alpensüdseite zwischen 19 und 23 Grad. In städtischen Gebieten kühlt es nachts weniger stark ab.

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Bereits am Samstag erreichten die Temperaturen 31 bis 35 Grad. Die Schwellenwerte für eine Hitzewelle wurden da aber nur südlich der Alpen erreicht, weil die Nächte im Norden noch kühler waren.

Aufgrund der heissen und trockenen Witterung gilt für das ganze Land zudem eine Trockenheitswarnung der Stufe 4. Wie lange die Hitzewelle andauert, ist noch unklar. Ab Mitte Woche ist eine weitere Ausweitung der Warnung wahrscheinlich. Lokal könnte die Warnstufe auf 4 angehoben werden.