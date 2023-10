Messerangriff an Schule in Frankreich

Eine Lehrperson verlor bei einem Messerangriff ihr Leben.

In Nordfrankreich kam es zu einem tödlichen Messerangriff auf eine Lehrperson. Der Täter konnte festgenommen werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Frankreich gab es einen Messerangriff auf eine Lehrperson.

Diese verlor dabei ihr Leben.

Der Täter konnte verhaftet werden. Die Antiterrorstaatsanwaltschaft übernimmt die Ermittlungen. Mehr anzeigen

Bei einem Messerangriff an einer Schule im Norden Frankreichs ist am Freitag eine Lehrkraft getötet worden, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Der mutmassliche Täter wurde nach Angaben von Innenminister Gérald Darmanin festgenommen. Den Sendern France Info und BFM zufolge handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen früheren Schüler. Die französische Antiterrorstaatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen, was auf ein mögliches Terrormotiv für die Tat hindeutet.

Der französische Präsident Emmanuel Macron machte sich auf den Weg zum Tatort in der Stadt Arras. Naima Moutchou, eine Vizepräsidentin der Nationalversammlung, drückte den Opfern und ihren Familien im Namen des Unterhauses des Parlaments ihre Solidarität und ihr Mitgefühl aus.

dpa