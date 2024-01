Millionen-Erbin Christina Block bangt um ihre entführten Kinder

Die Kinder der Unternehmerin Christina Block, hier mit ihrem Lebenspartner Gerhard Delling bei einer Spendengala in Berlin, wurden entführt. Bild: IMAGO/Future Image

Christina Block und ihr Ex-Mann Stephan Hensel streiten seit Jahren um das Sorgerecht ihrer gemeinsamen Kinder. Nun wurden die zwei Jüngsten in der Silvesternacht von Unbekannten entführt.

Es ist der Albtraum aller Eltern: In der Silvesternacht sieht sich Stephan Hensel, der Ex-Mann der Steakhouse-Unternehmerin Christina Block, im dänischen Dorf Gravenstein mit zwei ihrer gemeinsamen Kinder, Klara (13) und Theodor (10), ein Feuerwerk vor einem Restaurant an.

Dann folgt ein Angriff. Laut «Bild» schlugen mehrere Männer den Vater nieder, zwingen die Kinder, in einen Mietwagen einzusteigen und fliehen vom Tatort. Die dänische Polizei habe den Tathergang bestätigt.

Derzeit fahndet auch die deutsche Polizei nach dem Mietwagen. Denn die Autos der Täter – ein Citroën DS7 Crossback und ein Mercedes A-Klasse – hatten beide deutsche Kennzeichen. Derzeit ist der Aufenthaltsort der Kinder nicht bekannt. Block und Hensel haben sich noch nicht zu dem Entführungsfall geäussert.

Sorgerechtsstreit nach Scheidung

Christina Block ist die Tochter von dem Restaurant-Unternehmer Eugen Block. Der gründete mit der Steakhouse-Kette Block House ein Millionenunternehmen, 54 Restaurants betreibt das Unternehmen weltweit. Block und Hensel liessen sich 2014 scheiden, die Unternehmerin ist inzwischen mit dem TV-Moderator Gerhard Delling liiert.

Das Ex-Paar hat insgesamt vier Kinder miteinander – und streitet schon seit Jahren um das Sorgerecht. Nach einem Ferien-Aufenthalt in Hensels Wahlheimat Dänemark behielt er die nun entführten Kinder Klara und Theodor bei sich. Ein Gericht in Hamburg entschied, dass die Kinder nach Deutschland zurückgebracht werden müssten. Ein dänisches Gericht entschied allerdings anders und sprach Block nur das Besuchsrecht zu. Sie durfte ihre Kinder nur in Anwesenheit einer Begleitperson sehen.

«Christina hat mich damals wegen Kindesentführung angezeigt», wurde Hensel von «Focus» zitiert. «So kam es, dass unsere Kinder von der Polizei befragt wurden. Das Jugendamt sagte mir, sie müssten zurück nach Deutschland. Aber was soll man als Vater tun, wenn das offensichtlich nicht ihrem Willen entspricht?»