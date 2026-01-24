«Monstersturm» versetzt Millionen in Alarmbereitschaft

Es werden massive Schneefälle in den USA erwartet. Archivbild: dpa

Die USA werden von einem heftigen Wintersturm getroffen. Die Behörden bereiten die Bevölkerung auf einen Notstand vor. Tausende Flüge werden gestrichen.

In mindestens 16 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington wurde der Notstand ausgerufen, um Ressourcen und Einsatzkräfte zu mobilisieren.

In mindestens 16 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington wurde der Notstand ausgerufen, um Ressourcen und Einsatzkräfte zu mobilisieren.

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem warnte am Freitag im Onlinedienst X vor einem «historischen Wintersturm». Mehr anzeigen

Millionen US-Amerikaner stellen sich auf einen der wohl härtesten Winterstürme der vergangenen Jahre in den Vereinigten Staaten ein. Wie der Sender ABC News berichtete, sind mehr als 180 Millionen Menschen in Alarmbereitschaft.

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT:



As the Midwest, Southern, and Eastern parts of the United States anticipate a major winter weather event it is important to prepare and take precautions.



I am in contact with the state and local officials in the path of the storm. Federal emergency… pic.twitter.com/OF3m3QFUzq — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 24, 2026

Mindestens 18 Staaten haben demnach den Notstand ausgerufen, darunter New York, Texas, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Maryland, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Alabama, Mississippi und Missouri. Für das Wochenende seien mehr als 8000 Flüge gestrichen worden, hiess es.

Medien sprachen von einem «Monstersturm». «Die kommenden zehn Wintertage werden in den Vereinigten Staaten die schlimmsten seit 40 Jahren sein», warnte der Meteorologe Ryan Maue im Onlinedienst X.

30 Zentimeter Schnee in New York City erwartet

Der Sturm sollte Meteorologen zufolge in den Nordosten der USA ziehen und von Washington über New York bis Boston etwa 30 Zentimeter Schnee bringen. Im Norden des Bundesstaates New York sanken die Temperaturen kurz vor Tagesanbruch auf minus 34 Grad Celsius, nachdem es tagelang stark geschneit hatte.

Im Mittleren Westen wurden gefühlte Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius gemessen. Bei solchen Temperaturen können innerhalb von zehn Minuten Erfrierungen auftreten. In Bismarck im Bundesstaat North Dakota, wo die gefühlte Temperatur minus 41 Grad Celsius betrug, war Colin Cross am Freitag dick eingepackt in lange Unterhosen, zwei langärmlige Hemden, Jacke, Mütze, Kapuze, Handschuhe und Stiefel, während er eine leerstehende Wohnung in dem Apartmentkomplex ausräumte, in dem er arbeitet. «Ich bin schon eine Weile hier und mein Gehirn hat komplett ausgesetzt», sagte Cross.

Autos fahren auf einer schneebedeckten Autobahn in Houston. Archivbild: David J. Phillip/AP/dpa

Die US-Regierung versetzte knapp 30 Such- und Rettungsteams in Bereitschaft. Laut der Katastrophenschutzbehörde Fema wurden mehr als sieben Millionen Mahlzeiten, 600’000 Decken und 300 Generatoren in dem Gebiet bereitgestellt, das der Sturm voraussichtlich treffen wird.

Notunterkünfte vorbereitet

«Millionen Menschen sind von katastrophalen Eis- und Schneeverhältnissen betroffen», schrieb der Sender CNN in der Nacht zum Samstag (Ortszeit). Die US-Medien veröffentlichten Bilder von leer geräumten Supermarktregalen und vorbereiteten Notunterkünften.

Ein Auto fährt durch starken Schneefall in Lowville im US-Bundesstaat New York. Archivbild: Cara Anna/AP/dpa

«Das ist eine gefährliche Kombination aus viel Schnee und extrem niedrigen Temperaturen», sagte New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul. Mit der Ausrufung des Notstands können die US-Bundesstaaten – falls notwendig – deutlich schneller Hilfsgelder und Personal mobilisieren. Der Sturm werde sich über eine Entfernung von rund 3000 Kilometern von New Mexico im Südwesten aus über das Wochenende bis nach Maine im Nordosten ausbreiten, warnte der Wetterdienst.

Swiss annulliert mehrere Flüge vorsorglich

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss hat angesichts des in den USA erwarteten Wintersturms mehrere Flüge vorsorglich gestrichen. Man beobachte die Situation und werde bei Bedarf weitere Anpassungen am Flugprogramm vornehmen, hiess es am Freitagabend auf Anfrage.

#Winter #Storm Update: South Central US, you have NOT had the main system yet. Everything up to this point is the appetizer. The heaviest part of this storm is tonight and pre dawn tomorrow. pic.twitter.com/KJ8C0REgdQ — James Van Fleet (@JamesVanFleet) January 24, 2026

Am Wochenende werde es an mehreren Flughäfen an der US-Ostküste sowie in Kanada zu Verspätungen oder Flugannullierungen kommen, teilte die Swiss weiter mit. Daher wurden für den Samstag zwei Flüge gestrichen, nämlich einer von Zürich nach Chicago sowie einer von Chicago nach Zürich.

Für den Sonntag annullierte die Lufthansa-Tochter zudem drei Flüge nach New York sowie einen Rückflug nach Zürich. Hinzu kommen Flüge von Zürich nach Boston, Newark und Washington D. C. Und auch für den kommenden Montag strich die Swiss fünf Flüge: je einen von New York nach Zürich und Genf, je einen von Newark und Boston nach Zürich sowie einen von Washington nach Zürich.

Insgesamt seien von den Flugstreichungen rund 2600 Passagiere betroffen, hiess es weiter. Man bedauere die Unannehmlichkeiten für die betroffenen Passagiere sehr, teilte eine Swiss-Sprecherin auf Anfrage weiter mit. Die Fluggäste würden direkt informiert und bei Bedarf bei der Umbuchung auf alternative Reiseoptionen unterstützt.