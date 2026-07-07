Kaum eine Woche nach dem Tod der Luzerner Museumsstifterin Angela Rosengart ist ein Erbstreit öffentlich geworden. Auslöser sind Berichte über ein vererbtes Wohnhaus und mehrere Änderungen des Testaments. Die Stiftung betont, die erhobenen Vorwürfe hätten keine sachliche oder rechtliche Grundlage.

Darum geht's Nach Angela Rosengarts Tod ist eine Debatte um ihren Nachlass entbrannt. Im Zentrum stehen Berichte über ein Wohnhaus im Wert von mehreren Millionen Franken und mehrfach geänderte Testamente.

Medien berichten, dass ein langjähriger Vertrauter das Wohnhaus geerbt haben soll. Die frühere Testamentsvollstreckerin äussert die Sorge, Schenkungen könnten das ursprünglich für die Förderstiftung vorgesehene Vermögen geschmälert haben.

Die Stiftung weist alle Vorwürfe entschieden zurück und erklärt, sie hätten weder sachliche noch rechtliche Grundlage.

Nach dem Tod der Luzerner Kunstsammlerin Angela Rosengart ist eine Debatte um ihren Nachlass entstanden. Rosengart zählte zu den bedeutendsten Kunstsammlerinnen und Kunsthändlerinnen der Schweiz. Gemeinsam mit ihrem Vater Siegfried Rosengart baute sie über Jahrzehnte eine international renommierte Sammlung mit Werken von Pablo Picasso, Paul Klee sowie des Impressionismus und der Klassischen Moderne auf. 1992 gründete sie die Stiftung Rosengart und brachte ihre Privatsammlung ein, zehn Jahre später eröffnete sie in Luzern die Sammlung Rosengart. Mit Pablo Picasso verband sie eine jahrzehntelange Freundschaft – der Künstler porträtierte sie mehrfach.

Laut «Blick» (Bezahlartikel) soll ein langjähriger Vertrauter und Mitarbeiter Angela Rosengarts ein Wohnhaus hinter der Luzerner Hofkirche im Wert von mehreren Millionen Franken geerbt haben. Die frühere Testamentsvollstreckerin Janet Briner kritisiert dies in ihrem Rücktrittsschreiben. Sie befürchtet, dass das Vermögen, das ursprünglich der Förderstiftung zugutekommen sollte, durch Schenkungen geschmälert werde. Dem Bericht zufolge änderte Rosengart zudem in den vergangenen Jahren mehrfach ihr Testament und ersetzte Briner als Testamentsvollstreckerin durch einen neuen Willensvollstrecker. Dabei soll es sich um einen mit dem Begünstigten befreundeten Anwalt handeln.

Die Stiftung zur Förderung des Museums Rosengart widerspricht den Vorwürfen entschieden. Der Stiftungsrat schreibt in einer Medienmitteilung, Behauptungen zum Testament entbehrten «jeglicher sachlicher und rechtlicher Grundlage». Es sei bedauerlich, dass der Ruf Angela Rosengarts kurz nach ihrem Tod beschädigt werde, berichtet die «Luzerner Zeitung» (Bezahlartikel) heute.