Der Tropensturm war am Sonntag in Vietnam auf Land getroffen. Bild: Viet Hoang/VNExpress/AP/dpa

Die Zahl der Todesopfer durch den Taifun «Bualoi» in Vietnam ist auf mindestens 26 gestiegen. Nach 22 Menschen wurde am Dienstag noch gesucht, wie Staatsmedien meldeten. Unter den Vermissten waren acht Fischer und eine vierköpfige Familie, die in ihrem Haus in der Provinz Tuyen Quang von einem Erdrutsch begraben wurde.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Taifun «Bualoi» hat in Vietnam grosse Gebiete unter Wasser gesetzt und schwere Zerstörungen angerichtet.

Bis Dienstag wurden nach Behördenangaben 26 Todesopfer geborgen.

Zahlreiche weitere Menschen werden nach Angaben des Umweltministeriums vermisst. Mehr anzeigen

Nach Angaben der Wetterbehörde fielen in Teilen Vietnams binnen 24 Stunden mehr als 300 Liter Regen pro Quadratmeter, darunter auch in der Hauptstadt Hanoi. Dort standen die meisten Strassen unter Wasser. Die Behörden riefen die Menschen zu besonderer Vorsicht am Roten Fluss auf, der durch die Stadt strömt. Auf dem internationalen Flughafen Noi Bai in Hanoi wurden Flüge umgeleitet oder verschoben. Schulen schlossen, gefährdete Gebiete wurden evakuiert, Strassen gesperrt.

Prolonged rains from the aftermath of #TyphoonBualoi have left multiple areas of Hà Nội underwater. Heavy downpours are expected to continue through Wednesday. Flooding updates for the capital city are available at: https://t.co/zGHNNaSh4q

📸VNS Photos Bảo Long pic.twitter.com/YEcahmrT31 — Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) September 30, 2025

Der anhaltende Regen löste Sturzfluten und Erdrutsche aus, die Strassen unterbrachen und Gemeinden von den nördlichen Bergen der Provinzen Son La und Lao Cai bis zur zentralen Provinz Nghe An von der Aussenwelt abschnitten. Die durch die Regenfälle angeschwollenen Flüsse haben im Norden ebenfalls zu weitreichenden Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Der Fluss Thao trat über die Ufer.

Auf den Philippinen hatte «Bualoi» seit Freitag bereits mindestens 20 Todesopfer gefordert.