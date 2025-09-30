  1. Privatkunden
Opferzahlen steigen weiter Mindestens 26 Tote durch Taifun «Bualoi» in Vietnam

dpa

30.9.2025 - 22:21

Der Tropensturm war am Sonntag in Vietnam auf Land getroffen.
Der Tropensturm war am Sonntag in Vietnam auf Land getroffen.
Bild: Viet Hoang/VNExpress/AP/dpa

Die Zahl der Todesopfer durch den Taifun «Bualoi» in Vietnam ist auf mindestens 26 gestiegen. Nach 22 Menschen wurde am Dienstag noch gesucht, wie Staatsmedien meldeten. Unter den Vermissten waren acht Fischer und eine vierköpfige Familie, die in ihrem Haus in der Provinz Tuyen Quang von einem Erdrutsch begraben wurde.

DPA

30.09.2025, 22:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Taifun «Bualoi» hat in Vietnam grosse Gebiete unter Wasser gesetzt und schwere Zerstörungen angerichtet.
  • Bis Dienstag wurden nach Behördenangaben 26 Todesopfer geborgen.
  • Zahlreiche weitere Menschen werden nach Angaben des Umweltministeriums vermisst.
Mehr anzeigen

Nach Angaben der Wetterbehörde fielen in Teilen Vietnams binnen 24 Stunden mehr als 300 Liter Regen pro Quadratmeter, darunter auch in der Hauptstadt Hanoi. Dort standen die meisten Strassen unter Wasser. Die Behörden riefen die Menschen zu besonderer Vorsicht am Roten Fluss auf, der durch die Stadt strömt. Auf dem internationalen Flughafen Noi Bai in Hanoi wurden Flüge umgeleitet oder verschoben. Schulen schlossen, gefährdete Gebiete wurden evakuiert, Strassen gesperrt.

Der anhaltende Regen löste Sturzfluten und Erdrutsche aus, die Strassen unterbrachen und Gemeinden von den nördlichen Bergen der Provinzen Son La und Lao Cai bis zur zentralen Provinz Nghe An von der Aussenwelt abschnitten. Die durch die Regenfälle angeschwollenen Flüsse haben im Norden ebenfalls zu weitreichenden Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Der Fluss Thao trat über die Ufer.

Auf den Philippinen hatte «Bualoi» seit Freitag bereits mindestens 20 Todesopfer gefordert.

Taifun über Vietnam: «Bualoi» kostet mehrere Menschen das Leben

Taifun über Vietnam: «Bualoi» kostet mehrere Menschen das Leben

Der Sturm setzte ganze Städte unter Wasser und vernichtete Felder. Anschliessend zog der Taifun weiter in Richtung Laos. 

29.09.2025

