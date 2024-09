Kuriose Outfits: Heidi Klum gibt erste Hinweise auf Halloween-Kostüm preis

«Heidiween», wie Heidi Klum ihre Halloween-Party nennt, findet auch dieses Jahr wieder am 31. Oktober statt. Ihre schrägsten Outfits – und was sie sich wohl dieses Jahr überlegt hat, siehst du in unserem Video.

18.09.2024