In ihrem Podcast erzählte Model Stefanie Giesinger davon, dass sie zurzeit viel weine. Bild: dpa

In ihrem Podcast gibt sich Model Stefanie Giesinger persönlich und erzählt, dass sie zurzeit oft weint – und macht Andeutungen, was der Grund für ihre Gefühle ist.

dpa

Sie habe «die letzten Nächte so viel geheult», erklärte sie in ihrem Podcast.

Sie sei von vielen Menschen enttäuscht und davon, wie sie «das Leben immer gesehen» habe.

Ausserdem träume sie ständig von allen möglichen Ex-Partnern. Mehr anzeigen

Model Stefanie Giesinger macht eine schwere Zeit durch. «Ich habe echt jetzt die letzten Nächte so viel geheult. Mein Leben wurde so kompliziert und so uncomfortable (deutsch: unbequem)», sagte die 29-Jährige in ihrem Podcast «G Spot». «Ich bin enttäuscht von ganz vielen Menschen und ich bin enttäuscht, glaube ich, von dem, wie ich das Leben immer gesehen habe.»

In ihrem Podcast nennt die «Germany's Next Topmodel»-Gewinnerin keine Details, warum es ihr schlecht geht – macht aber Andeutungen. Sie könne sehr nachempfinden, was Internetstar Emma Chamberlain etwa zum Thema Schwärmereien gesagt habe. «Oder dann hat sie mal über Breakups (deutsch: Trennungen) gesprochen. Konnte ich auch sehr relaten, obviously, momentan.»

Strategie für die kommenden elf Monate: «Keine Dates»

Sie träume die ganze Zeit von allen möglichen Ex-Partnern, sagte Giesinger. «Und dann ist es im Traum, dass ich sie zurücknehme. Und dann bin ich so: Oh mein Gott, nein, ich kann sie nicht zurücknehmen. Ich will sie nicht zurücknehmen.» Es sei aktuell zu viel. «And you know what? It's because of men (deutsch: Und weisst du was? Es ist wegen Männern)», sagte sie.

Zugleich hat Giesinger eine Idee, wie sie aus ihrer schlechten Phase ausbrechen will. An ihr zukünftiges Ich gerichtet sagte sie im Podcast: «Ich liebe dich und damit du wachsen kannst, musst du mir jetzt einmal vertrauen. Die nächsten elf Monate, elf Monate, sagen wir einfach elf Monate. Keine Dates, keine «Oh, mag er mich? Oh, ich glaube, ich mag ihn.» Kein Verknallt-Sein. Lass es weg.»

Giesinger hatte 2014 die TV-Castingshow «Germany's Next Topmodel» mit Heidi Klum gewonnen. Bei Instagram hat sie fünf Millionen Follower.