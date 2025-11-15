Tornado verursacht an der Algarve schwere Schäden

Ein Tornado richtet im Urlaubsparadies Algarve schwere Schäden an. Bild: X/CLIMATEMPO

Ein heftiger Sturm an der Algarve hat eine Frau getötet. Der Wetterdienst prüft, ob ein Tornado für die Schäden in Albufeira verantwortlich ist.

DPA, Agence France-Presse dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem heftigen Sturm an der portugiesischen Algarve-Küste ist nach Behördenangaben am Samstag mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.

Der Zivilschutz hatte zuvor zwei Verletzte und einen Vermissten auf einem Campingplatz im Urlaubsort Albufeira gemeldet.

In einem Restaurant nahe Albufeira stürzte laut Zivilschutz zudem ein Dach ein, 20 Menschen wurden verletzt. Mehr anzeigen

Bei einem heftigen Sturm ist in der bei Touristen beliebten Stadt Albufeira an der Südküste Portugals eine Frau ums Leben gekommen. Weitere zwei Menschen seien schwer und 19 Menschen leicht verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Lusa und Berufung auf die Zivilschutzbehörde.

An extreme windstorm that hit the city of Albufeira this morning caused one death, two serious injuries and more than 20 minor injuries. Video credit: Eva Santos Read more here: https://t.co/PohvGSl3Gehttps://t.co/012AZxxNjE pic.twitter.com/clyZwdObp3 — The Portugal News (@theportugalnews) November 15, 2025

Über mögliche ausländische Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Der staatliche Wetterdienst gehe davon aus, dass es sich bei dem Unwetter an der Algarve um einen Tornado gehandelt habe, berichtete Lusa weiter. Es seien aber noch weitere Überprüfungen notwendig.

Sturm traf Campingplatz

Das Todesopfer und einen der Schwerverletzten gab es auf einem Campingplatz. Bei dem zweiten Schwerverletzten handelte es sich nach Angaben von Lusa um einen Hotelgast. Im staatlichen TV-Sender RTP waren Autos mit zertrümmerten Scheiben, abgerissene Äste und starke Gebäudeschäden zu sehen.

A tornado just hit Albufeira camping park, Portugal, with around 30 injuries. We can see the destruction path left after its passage. pic.twitter.com/MVAbclabR0 — Weather Advisory (@WX_Advisory) November 15, 2025

Tornados, vor allem heftige, die Zerstörungen anrichten und lebensgefährlich sein können, sind an der Algarve zwar selten, aber nicht völlig unbekannt. Gerade im Herbst sind sie wahrscheinlicher, wenn Kaltluft aus dem Norden auf noch warme und feuchte Meeresluft trifft.

Im November 2012 fegte ein Tornado mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Kilometern pro Stunde über die Algarve und hinterliess eine rund 300 Meter breite Schneise der Verwüstung. Damals wurden 13 Menschen verletzt.