Strassenverkehrsunfall Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Kanton Freiburg

Den Sturz über mehrere Dutzend Meter einen Abhang hinunter überlebte ein Motorradfahrer im Kanton Freiburg am Donnerstag nicht.

Bei einem Unfall im Kanton Freiburg ist am Donnerstag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 29-Jährige verlor zwischen Giffers und Le Mouret in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte in die Leitplanke und stürzte einen Abhang hinunter.