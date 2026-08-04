Eine Lottospielerin wirft ihren Millionengewinn in den Müll – und die Kehrichtabfuhr startet eine Rettungsaktion. Am Ende ging alles doch gut aus.

Der weggeworfene Lottoschein wurde in einem Kerichtsack in der Sortieranlage entdeckt.

Darum geht's Aufgrund eines Missverständnisses warf eine italienische Lottospielerin ihren Gewinnschein weg.

Erst später stellte sich heraus, dass ein Gewinn von einer Million Euro winkte.

In einer Suchaktion fand ein Mitarbeiter der Kehrichtabfuhr den Schein schliesslich unversehrt in einem Kehrichtsack. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Millionengewinn landete in Italien erst im Müll – und wurde dann in einer spektakulären Suchaktion wiedergefunden. Eine Lottospielerin aus der Gemeinde Bitonto in der südlichen Region Apulien hatte nach einem Missverständnis ihren Gewinnschein weggeworfen.

Erst zu Hause bemerkte die Familie, dass der Schein eine Million Euro wert war, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die lokale Kehrichtabfuhr meldete.

Wie der Chef des Müllentsorgungsunternehmens SANB, Roberto Nicola Toscano, Ansa sagte, habe die Frau den Spielschein in einer Annahmestelle zurückgelassen, weil dort «nicht auszahlbar» gestanden habe. Tatsächlich bedeutete dies, dass der Gewinn zu hoch war, um direkt in der Annahmestelle ausgezahlt zu werden. Als der Irrtum auffiel, war der Schein schon im Müll.

«Geschichte hat etwas Wunderbares»

Daraufhin rekonstruierte die Kehrichtabfuhr den Weg des Gewinnscheins aus jener Annahmestelle. Mitarbeiter suchten nach den Worten von Toscano den Inhalt eines Müllfahrzeugs in einer Sortieranlage stundenlang durch.

Gegen 5.30 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter den Millionenschein schliesslich unversehrt in einem aufgerissenen Kerichtsack zwischen zahlreichen beschädigten Spielscheinen. «Diese Geschichte hat etwas Wunderbares an sich», sagte Toscano Ansa.