Mutter und Kinder stürzen bei Montreux 300 Meter in die Tiefe

Bei einem Wanderunglück in den Waadtländer Voralpen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Eine Mutter sowie zwei Kinder stürzten an den Rochers de Naye oberhalb von Veytaux bei Montreux rund 300 Meter in die Tiefe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei Monreux sind drei Personen in den Bergen tödlich verunglückt.

Eine 57-jährige Niederländerin sowie ihre zwei Kinder waren in Rochers-de-Naye unterwegs.

Sie galten seit Mittwoch als vermisst. Mehr anzeigen

Wie die Waadtländer Kantonspolizei am Samstag mitteilte, handelt es sich um holländische Staatsangehörige. Die 57-jährige Mutter und ihre 25-jährige Tochter lebten in den Niederlanden und befanden sich in der Schweiz in den Ferien. Der 22-jährige Sohn lebte in der Region Lausanne.

Die drei Personen waren am Donnerstagabend als vermisst gemeldet worden. Seit Mittwochmorgen hätten sich die drei nicht mehr gemeldet, wurde der Polizei gesagt. In der Folge suchte die Polizei mit einem Grossaufgebot nach ihnen. Zum Einsatz kamen Helikopter der Rega, des Unternehmens «Héli Lausanne» und ein Super Puma der Armee.

Leichen dank Wärmebildkameras entdeckt

Die Leichen seien dank dem Einsatz von Wärmebildkameras in den Helikoptern gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstag auf Anfrage. Dies am späteren Freitagvormittag.

Auch Gebirgsspezialisten der Waadtländer Polizei und ein Bergungsspezialist der Rettungskolonne Montreux standen im Einsatz, dazu weitere Polizistinnen und Polizisten. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei leiteten eine Untersuchung ein.

Laut dem Polizeisprecher gehen die Behörden von einem Unfall aus. Die Rochers de Naye sind ein 2042 Meter hoher Berg oberhalb von Montreux. Eine Zahnradbahn führt vom bekannten Ort am Genfersee hinauf auf den Gipfel.

Wirt vor Ort: «Viele Touristen kommen mit Turnschuhen»

Vor Ort zeigt man sich bestürzt über den tödlichen Unfall. Wie ein Wirt des Restaurants Buvette de Jaman gegenüber «20 Minuten» sagt, habe er am Donnerstag und Freitagvormittag Helikopter über der Region kreisen hören. Er habe aber nicht gewusst, warum.

Der Unfall sei «eine Tragödie». Der 2042 Meter hohe Rochers-de-Naye ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Region.

Eine Zahnradbahn bringt Besucher*innen auf über 2000 Meter. Von oben ist bei guter Sicht das Alpenpanorama zu sehen, vom Eiger bis zum Mont Blanc.

Das Gebiet sei nur erfahrenen und gut ausgerüsteten Wanderern zu empfehlen: «Das Problem ist, dass wir von Montreux mit einer Bahn erreichbar sind. Viele Touristen kommen mit Turnschuhen und realisieren gar nicht, dass sie sich jetzt im Gebirge befinden», so der Wirt.

Man müsse «jede Woche Gäste darauf hinweisen, dass wir ihnen eine Wanderung nicht empfehlen würden».

