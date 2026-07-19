Neue Details zu DB-Mitarbeiter, der aus einem fahrenden Zug gefallen ist, nachdem ihn ein Angetrunkener gegen die Tür geschubst hat: Der mutmassliche Täter ist vorbestraft. Er muss vorerst nicht in U-Haft.

Bei 120 km/h aus dem Zug gestossen Mutmasslicher Täter ist vorbestraft, kommt aber nicht in U-Haft

Darum geht's Bei einer Ticketkontrolle kommt es zu einer Rangelei, bei der ein Sicherheits-Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegen die Tür prallt und aus dem mit hoher Geschwindigkeit fahrenden Zug fällt.

Der mutmassliche Täter war alkoholisiert, ist vorbestraft und auf Bewährung.

Der 26-jährige DB-Mitarbeiter befindet sich in kritischem aber stabilem Zustand in Spitalpflege. Zusammenfassung erstellt mit

Nach dem gewalttätigen Angriff auf einen Bahnmitarbeiter, der aus einem fahrenden Regionalzug stürzte und lebensgefährlich verletzt wurde, gehen die Ermittlungen weiter. Neue Erkenntnisse gebe es derzeit nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Der 26 Jahre alte Sicherheitsmitarbeiter war laut Staatsanwaltschaft mit einem weiteren Kollegen zu einer Ticketkontrolle am Freitagabend gerufen und von einem 36-Jährigen attackiert worden. Nach Schlägen und Tritten stürzte er demnach aus dem mit rund 120 Kilometern pro Stunde fahrenden Regionalzug in Richtung Karlsruhe und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sein Zustand ist nach früheren Angaben stabil, aber weiterhin kritisch.

Warum öffnete sich die Tür?

Unklar ist weiterhin, warum sich während des Gerangels die Zugtür öffnete. Ein technischer Sachverständiger soll klären, weshalb die Tür nachgab. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie während der Auseinandersetzung möglicherweise beschädigt worden, ohne dass dies bemerkt wurde.

Der 36-Jährige, der wegen Gewaltdelikten vorbestraft ist und sich auf Bewährung befand, war nach der Tat zunächst festgenommen worden. Er soll mutmasslich alkoholisiert gewesen sein. Das Amtsgericht Karlsruhe lehnte jedoch einen Antrag der Staatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft wegen Körperverletzung ab. Der Mann wurde wieder auf freien Fuss gesetzt. Eine Begründung des Gerichts liegt bislang nicht vor.

«Wir unterstützen die Ermittlungen mit allen Kräften», sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Der Zug war nach dem Vorfall beschlagnahmt worden und soll untersucht werden. Laut Bahn läuft auf der Strecke wieder der normale Betrieb.