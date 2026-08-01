Nach Evakuierungen wegen der schweren Waldbrände dürfen viele Menschen an der französischen Atlantikküste und Spanien wieder nach Hause.

Dicke Rauchschwaden eines Waldbrandes steigen im Westen der griechischen Hauptstadt auf. Grosse Waldbrände halten die Einsatzkräfte in Griechenland weiter in Atem. Foto: Takis Tsafos/dpa

Andernorts sind Behörden stärker in Alarmbereitschaft: In Südfrankreich kommt ein Feuer mit grosser Wucht zurück, und auch in Griechenland ist die Situation angespannt.

Im südfranzösischen Département Var, zwischen Marseille und Cannes, ist ein Brand wieder aufgeflammt, der sich schnell ausbreitete. Innerhalb weniger Stunden wurden am Freitag 1.000 Hektar verwüstet, wie die Präfektur mitteilte. Etwa 2.500 Menschen mussten demnach evakuiert werden. Laut Angaben in der Nacht waren 720 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie hätten sich darauf konzentriert, sensible Stelle zu schützen und das Vorrücken des Feuers einzudämmen, hiess es.

An der französischen Atlantikküste stellte die Präfektin von Bordeaux dagegen eine «Verbesserung der Lage von Tag zu Tag» fest. Der dortige Grossbrand sei zwar noch nicht ganz unter Kontrolle, aber die Situation stabil, teilte die Präfektur mit. Der verbrannte Bereich werde auf 42.000 Hektar – eine Fläche etwa viermal so gross wie Paris – geschätzt. Die Präfektur entschied, dass Menschen in mehrere zuvor evakuierte Orte zurückkehren können. Mittlerweile durften den Angaben nach 198.000 der 224.000 Betroffenen nach Hause.

In Spanien sind die verheerenden Waldbrände in den Regionen Madrid, Ávila und Toledo inzwischen weitgehend eingedämmt. Einsatzkräfte arbeiteten allerdings am Freitag in der nordwestlichen Provinz Zamora weiter daran, die bestehenden Brandherde in Wohnhäusern zu löschen und Ausbreitungen einzudämmen, wie das Verteidigungsministerium mitteilte.

Grund zur Erleichterung gibt es in der Provinz Castellón im Osten des Landes: Der grosse Waldbrand im Gebiet Vall d'Uixó nördlich von Valencia, in dem mehr als 9.500 Hektar zerstört wurden, breitete sich nach Behördenangaben nicht weiter aus. Rund 2.800 Menschen hätten deshalb in ihre Häuser in den Gemeinden Eslinda und Artana zurückkehren dürfen, kündigte der verantwortliche Beamte für Notfälle der Regionalregierung von Valencia, Juan Carlos Valderrama, an. Die meisten Evakuierungen und Ausgangsbeschränkungen wurden in Spanien inzwischen aufgehoben.

Für weite Teile Griechenlands gilt heute höchste Waldbrandgefahr. Für den Grossraum Athen rief der Zivilschutz sogar die höchste Alarmstufe (Rot) aus. Grosse Waldbrände halten die Einsatzkräfte weiterhin in Atem. Besonders kritisch ist die Lage rund 60 Kilometer nordwestlich von Athen, wo sich die Flammen auf einer kilometerlangen Front ausbreiten. Hunderte Menschen mussten dort Medienberichten zufolge mit Booten in Sicherheit gebracht werden. Auch auf der Halbinsel Peloponnes toben Brände. Insgesamt kämpfte die Feuerwehr nach Angaben eines ihrer Sprecher am Freitagabend an 73 Orten mit Bränden.

Auch westlich von Athen brach ein grosser Waldbrand aus. Der Vorort Dasos wurde vorsorglich evakuiert, weil beissender Rauch und Flammen die dicht besiedelte Region bedrohen. Weitere grössere Brände wüten auch auf Kreta. Dort hat sich die Lage zwar etwas entspannt, doch auffrischender Wind könnte die Feuer jederzeit wieder anfachen. Die starken Winde erschweren zudem die Löscharbeiten aus der Luft erheblich.

Nach drei Tagen intensiver Löscharbeiten teilten die türkischen Behörden am Freitag mit, dass die meisten der grossen Waldbrände, die im Westen und Süden des Landes ausgebrochen waren, unter Kontrolle seien. Landwirtschafts- und Forstminister Ibrahim Yumakli erklärte in einem Beitrag auf der Plattform X, dass die Grossbrände an mindestens fünf Stellen eingedämmt worden seien. In der Ägäis-Provinz Aydin und der nordwestlichen Provinz Balikesir kämpften die Einsatzkräfte dagegen den Angaben nach weiterhin gegen die Flammen. Die Bemühungen konzentrierten sich dem staatlichen Sender TRT zufolge darauf, verbleibende Brandherde zu löschen und ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Im Südosten des Landes konnten vereinzelte Waldbrände gelöscht werden, bevor sie sich ausbreiteten, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.