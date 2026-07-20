Der neue britische Premierminister Andy Burnham hat die «grössten Veränderungen der vergangenen 40 Jahre» angekündigt.

Der neue britische Premierminister Andy Burnham gibt in der Downing Street Nr. 10 ein Statement ab. Foto: Alberto Pezzali/AP/dpa

«Wir werden diesen Moment zu einem Wendepunkt für Grossbritannien machen», sagte der 56-Jährige in der Downing Street, nachdem er von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt worden war.

«Ich werde gleich durch diese Tür hinter mir gehen und meine erste Anweisung erteilen, um die Obdachlosigkeit auf unseren Strassen in unserem Land zu beenden», sagte Burnham gegen Ende seiner kurzen Rede. Grossbritannien müsse der Welt zeigen, dass es die Stabilität wiedererlangen könne.

«Das ist unsere Herausforderung: die Politik zum Funktionieren zu bringen – und sie besser funktionieren zu lassen», sagte Burnham.