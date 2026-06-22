Zum 30-jährigen Bestehen präsentiert sich blue News in einem neuen Look. Hinter dem sanften Redesign steckt ein komplett neuer technischer Unterbau, der die Plattform schneller, übersichtlicher und fit für die Zukunft macht.

Liebe Leserinnen und Leser

blue News feiert im September sein 30-jähriges Bestehen – und wir nutzen diesen Moment gleich für einen Neustart: Seit heute erscheinen unsere Website und App in einem neuen Look.

In den vergangenen Monaten haben wir im Hintergrund kräftig aufgeräumt, optimiert und das Design behutsam weiterentwickelt. Nicht komplett neu, aber spürbar besser: übersichtlicher, klarer und einfacher in der Nutzung. Inhalte sollen schneller auffindbar sein, die Navigation intuitiver und dynamischer werden – und das Lesen insgesamt flüssiger und angenehmer.

Die grösste Veränderung steckt allerdings unter der Oberfläche. Mit dem heutigen Tag haben wir auf ein neues Content-Management-System (CMS) gewechselt. Oder etwas bildlicher gesagt: von einem Traktor auf einen Ferrari.

Das werden unsere Leserinnen und Leser bereits jetzt an schnelleren Ladezeiten und einem reibungslosen Erlebnis merken. Gleichzeitig haben wir damit die Grundlage geschaffen, blue News auch in Zukunft laufend weiterzuentwickeln: mit neuen Features, intelligenter Bewirtschaftung und mehr Flexibilität bei der Präsentation unserer Inhalte.

Bluewin Mail entwickelt sich ebenfalls weiter: In der App wird dank Login über das bewährte Swisscom Login die Nutzung noch sicherer. Gleichzeitig bringt die Bluewin Mail App viele Funktionen, die Nutzerinnen und Nutzer bereits von der Desktop-Version kennen, auf das Smartphone. So wird das Verwalten von E-Mails unterwegs einfacher und komfortabler als je zuvor.

Oder anders gesagt: Wir sind bereit für die nächsten 30 Jahre. Hoffentlich weiter mit Ihnen und mit euch!

Das sind die wichtigsten Neuerungen Die Navigation wurde komplett aufgeräumt, das bisherige Dreizack-Menü, bestehend aus News, Entertainment und Sport abgelöst

Dynamische Navigationspunkte rücken besonders relevante oder stark diskutierte Themen noch mehr in den Fokus.

Neue Themen-Cluster und Fokusbereiche sorgen für mehr Übersicht und Orientierung – insbesondere bei Breaking News, grossen Sportereignissen oder laufenden Dossiers.

Überarbeitete Live-Ticker sind übersichtlicher und haben schnellere Ladezeiten.

Label kennzeichnen neu die Storyform und bieten zusätzlich Orientierung.

Die Bluewin Mail App wird dank Swisscom Login sicherer und bringt viele bekannte Desktop-Funktionen aufs Smartphone.

Wir bauen unsere Position als digitale Sportplattform und «Home of Football» weiter aus: Ein neues Live-Center, erweiterte Live-Ticker, Statistiken, Resultate und zusätzliche Videoformate machen unsere Inhalte schneller, direkter und näher am Live-Erlebnis konsumierbar.

Zusätzliche Video-Formate und -Container bieten ein noch besseres Video-Erlebnis und mehr Möglichkeiten im Storytelling und der User-Experience.

Viel Freude mit dem neuen Lese-Erlebnis. Rückmeldungen sind jederzeit willkommen. Fragen zum neuen Design oder Inhalte nicht mehr auffindbar? Gerne per E-Mail melden: user.feedback@blue.ch