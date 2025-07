Erst vor wenigen Tagen ist im Südosten Athens ist ein Grossbrand ausgebrochen. Die Region Palaia Fokaia musste evakuiert werden. Archivbild: Keystone

Auf Kreta mussten Urlauber und Einheimische vor den Flammen fliehen. Gleichzeitig wüten auch in anderen Ländern verheerende Feuer.

DPA, tpfi dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unweit der griechischen Hauptstadt Athen ist ein weiterer Waldbrand ausgebrochen.

Die Feuerwehr kämpft mit Helikoptern und Löschflugzeugen gegen die Flammen.

Auf der griechischen Urlaubsinsel Kreta sind mehr als tausend Bewohner und Touristen wegen eines Waldbrands evakuiert worden.

Auch in der benachbarten Türkei kämpften Feuerwehrleute gegen Flammen an der Ägäis. Mehr anzeigen

Unweit der griechischen Hauptstadt Athen ist ein weiterer Waldbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr setze acht Hubschrauber und acht Löschflugzeuge ein, um die Flammen in der Gegend von Koropi einzudämmen, teilten die Behörden am Freitag mit.

Bereits kurz zuvor hatte es einen Waldbrand im Grossraum Athen gegeben, ausserdem einen Flächenbrand an der Küste der grössten griechischen Insel Kreta, wo mehr als 5000 Touristen, Hotelangestellte und Einwohner evakuiert wurden. Die örtlichen Behörden auf Kreta schätzten, dass das Feuer eine Fläche von etwa 15 Quadratkilometern verbrannt hat. Mehrere Hundert Feuerwehrleute blieben dort im Einsatz, um bei starkem Wind ein erneutes Aufflammen des Feuers zu verhindern.

Auch in der Türkei brennt es

Auch in der benachbarten Türkei kämpften Feuerwehrleute gegen Flammen an der Ägäis. Forstwirtschaftsminister İbrahim Yumakli sagte, Löschflugzeuge unterstützten die Einsatzkräfte im Kampf gegen einen Waldbrand in der Nähe der Stadt Ödemis in der Provinz Izmir, der bereits zwei Menschen das Leben gekostet hat. Ein Forstarbeiter kam am Donnerstag bei dem Versuch um, die Flammen einzudämmen. Eine 81-jährige Person erlag einer Rauchvergiftung. Ausserdem kämpfte die Feuerwehr gegen einen weiteren Brand in der Provinz, der am Donnerstag im Bezirk Buca ausgebrochen war. Ursache waren Yumakli zufolge Funken bei Bauarbeiten mit einer Metallschleifmaschine.

Die Feuer in Izmir wüten demnach auf einer Länge von etwa 12 Kilometern. Bild: Murat Kocabas/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

In der syrischen Küstenprovinz Latakia brachen in der Nacht ebenfalls Waldbrände aus, die sich nach Angaben des syrischen Zivilschutzes über weite Teile einer Bergregionen ausbreiteten. Die Wetterbedingungen erschwerten die Löscharbeiten, teilte der Zivilschutz mit, der zudem Besorgnis über nicht explodierte Kampfmittel in einigen der Gebiete äusserte. Feuerwehrteams aus anderen Provinzen wurden zur Unterstützung entsandt, die Flammen loderten jedoch weiter.

Sommerliche Waldbrände sind sowohl in Griechenland als auch in der Türkei an der Tagesordnung. Nach Ansicht von Experten verschärft der Klimawandel die Lage.