Zusammenstösse zwischen Rechtsextremen und Migranten in Spanien

STORY: In der südostspanischen Stadt Torre-Pacheco ist es am späten Samstagabend zu gewaltsamen Zusammenstössen zwischen rechtsextremen Gruppen, Anwohnern und nordafrikanischen Migranten gekommen. Fünf Menschen seien dabei verletzt und eine Person festgenommen worden, teilten die örtlichen Behörden mit. Auf Online-Plattformen veröffentlichte Videos zeigten, wie Männer mit rechtsextremen Symbolen auf ihrer Kleidung und Migranten mit marokkanischen Flaggen sich gegenseitig mit Gegenständen bewarfen. Abdelali / Einwohner «Wir wollen Frieden! Das ist es, was wir wollen, wir wollen nichts anderes. Alle Nachbarn beschweren sich, ich fahre mit meinem Roller und habe Angst, von einer Flasche getroffen zu werden». «Natürlich haben wir Angst. Ich fahre mein Auto nicht aus der Garage, die Fenster sind immer geschlossen». Am Sonntag sei die Lage in der Stadt zwar ruhiger gewesen, es würden jedoch weitere Festnahmen erwartet, hiess es aus Regierungskreisen. Die Zusammenstösse gelten als einer der schwersten Vorfälle dieser Art in Spanien seit Jahrzehnten. Auslöser der seit mehreren Tagen andauernden Spannungen in der Stadt war ein Angriff Unbekannter auf einen älteren Mann am Mittwoch. Die Hintergründe der Tat sind unklar, der Mann erholt sich zu Hause von seinen Verletzungen. In der Region Murcia arbeiten viele Migranten als Tagelöhner in der Landwirtschaft. Fast ein Drittel der Bevölkerung von Torre-Pacheco ist ausländischer Herkunft.

14.07.2025