Teenager erschlägt Mutter nach Streit um Alkohol

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Horror-Tat in Nizza Teenager erschlägt Mutter nach Streit um Alkohol

dpa

15.3.2026 - 22:19

Bei einem Streit soll ein 13-Jähriger in Nizza seine Mutter mit einem Hammer erschlagen haben.
Bei einem Streit soll ein 13-Jähriger in Nizza seine Mutter mit einem Hammer erschlagen haben.
Archivbild: dpa

Ein 13-Jähriger ruft die Polizei – doch die Wahrheit über den Tod seiner Mutter offenbart sich erst nach widersprüchlichen Aussagen und einem schockierenden Geständnis.

DPA

15.03.2026, 22:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 13-Jähriger alarmiert in Nizza die Polizei.
  • Der Junge behauptet, Unbekannte hätten in der Wohnung auf seine Mutter geschossen und sie schwer verletzt.
  • Der Sohn  verwickelte sich während des Verhörs in Lügen und und gestand schliesslich die Tötung der Mutter mit einem Hammer.
Mehr anzeigen

Ein 13-Jähriger hat im südfranzösischen Nizza gestanden, seine Mutter im Streit mit einem Hammer erschlagen zu haben. Nachdem seine Mutter ihm Alkoholkonsum vorgeworfen habe, habe er sie geschlagen und gestossen und ihr dann mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Zunächst hatte der Junge am Freitagabend die Polizei gerufen und gesagt, Unbekannte hätten in der Wohnung auf seine Mutter geschossen und sie schwer verletzt. Beim Eintreffen stiessen die Polizisten auf die leblose 42-Jährige und den blutverschmierten Hammer. Der 13-Jährige verstrickte sich in Widersprüche und gestand demnach schliesslich die Tat.

Der bislang nicht vorbestrafte Junge wurde einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen, die zu dem Ergebnis kam, dass seine Urteilsfähigkeit nicht beeinträchtigt war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes an einem Verwandten eingeleitet und Untersuchungshaft beantragt.

Meistgelesen

Netanjahu weist Gerüchte über seinen Tod zurück +++ Iran lehnt Gespräche mit den USA über Kriegsende ab
Plötzlich bedecken bunte Blüten die Wüste des Tal des Todes
Teenager erschlägt Mutter nach Streit um Alkohol
FCB-Boss Degen: «Jeder Mensch macht Fehler, aber wir stehen Vollgas hinter ihm»
Wie die USA einst durch fehlende Weitsicht Irans Gunst verlor